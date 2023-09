Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa,che andranno in onda oggi, 21 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 16.20 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 settembre 2023 - Finn cercherà un modo per liberarsi di Sheila. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo fingerà di perdonare la madre e di credere a tutte le sue parole d’amore. Poi le chiederà di procurarsi dei medicinali per farlo stare meglio ma per averle dovrà lasciarlo, almeno per un po’, solo a casa. Finnegan avrà la chiara intenzione di allontanare la Carter per darsi alla fuga e correre da Steffy. Intanto a Il Giardino, Taylor e Deacon continueranno a darsi coraggio l’uno l’altra. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 24 settembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 21 settembre 2023 - Yilmaz continua a lottare tra la vita e la morte. I suoi cari accorrono al suo capezzale, e lui miracolosamente riapre gli occhi. Non appena riprende coscienza, l'Akkaya chiede di poter rivedere i figli, Adnan e Kerem Ali. Zuleyha e Mujgan, commosse, lo accontentano, e poi decidono che è giunto il momento di sotterrare l'ascia di guerra: è tempo di fare pace, poiché l'unica cosa che conta davvero è che i bambini siano in salute, e sereni. Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 18 al 24 settembre 2023.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 settembre 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 21 settembre 2023 - Jana spingerà Curro ad affrontare suo padre. Il ragazzo si convincerà a parlare con Lorenzo e a chiedergli spiegazioni sul suo passato e sul perché lo abbia sempre trattato con così tanto disprezzo. Il conte non darà alcuna soddisfazione a suo figlio e anzi finirà per diventare ancora più violento. Intanto Pia parlerà con Gregorio e gli chiederà di smetterla di trattare il personale in modo così dispotico. Il maggiordomo accetterà i consigli della governante e cambierà atteggiamento… ma per quale vera ragione? Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 22 settembre 2023.