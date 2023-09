Terra Amara Anticipazioni 21 settembre 2023: Yilmaz si riprende. Zuleyha e Mujgan si riconciliano!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 21 settembre 2023, alle 14.10, Yilmaz continua a lottare tra la vita e la morte. I suoi cari accorrono al suo capezzale, e lui miracolosamente riapre gli occhi. Non appena riprende coscienza, l'Akkaya chiede di poter rivedere i figli, Adnan e Kerem Ali. Zuleyha e Mujgan, commosse, lo accontentano, e poi decidono che è giunto il momento di sotterrare l'ascia di guerra: è tempo di fare pace, poiché l'unica cosa che conta davvero è che i bambini siano in salute, e sereni.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz ha un brutto incidente...

Nazire, preoccupata per Kerem Ali, ha allertato immediatamente Yilmaz. Quando quest'ultimo è venuto a sapere che il figlioletto era caduto ed aveva sbattuto la testa, si è subito messo al volante per raggiungerlo il prima possibile. L'Akkaya, però, era troppo agitato per essere in condizioni di guidare; così, è uscito fuori strada. Zuleyha e Demir hanno assistito all'incidente, e sono corsi ad aiutarlo. I due lo hanno portato in ospedale, dove il ferito è stato ricoverato ed operato d'urgenza.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz si risveglia!

Dopo aver subito un delicato intervento chirurgico, Yilmaz continua a lottare tra la vita e la morte. I suoi cari accorrono al suo capezzale per fargli avvertire la loro presenza che, sicuramente, gli sarà di conforto: anche se è ancora incosciente, di certo potrà avvertirla. All'improvviso, e miracolosamente, il ragazzo riapre gli occhi. L'ex sarta è sollevata nel vedere che l'Akkaya si stia riprendendo, così come tutti gli altri. Lui, tuttavia, continua a sembrare molto dolorante...

Zuleyha e Mujgan si riappacificano, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 21 settembre 2023

Yilmaz si è risvegliato, ed ora, con un filo di voce, sta chiedendo che gli vengano fatti rivedere Adnan e Kerem Ali. L'Altun e Mujgan, ovviamente, lo accontentano. Quando l'ex meccanico stringe a sé i bambini, il suo modo di abbracciarli sembra quasi un addio, e le rivali in amore non possono fare a meno di avere questa sensazione. Straziate dal dolore, Zuleyha e l'Hekimoglu prendono coscienza del fatto che sia giunto il momento di mettere da parte dissapori e rancori, poiché è ormai tempo di riappacificarsi. Davanti a questa scena commovente, le due sotterrano l'ascia di guerra: d'ora in avanti penseranno solo al bene dei figli...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.