Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn fingerà di aver perdonato Sheila, per mettere a segno il suo piano di fuga.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 21 settembre alle ore 13.45, Finn cercherà un modo per liberarsi di Sheila. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo fingerà di perdonare la madre e di credere a tutte le sue parole d’amore. Poi le chiederà di procurarsi dei medicinali per farlo stare meglio ma per averle dovrà lasciarlo, almeno per un po’, solo a casa. Finnegan avrà la chiara intenzione di allontanare la Carter per darsi alla fuga e correre da Steffy. Intanto a Il Giardino, Taylor e Deacon continueranno a darsi coraggio l’uno l’altra.

Anticipazioni Beautiful: Finn vuole fuggire

Finn è prigioniero di Sheila. Il giovane dottore, da quando ha ripreso conoscenza, ha capito che sua madre non intende lasciarlo andare e quel che è peggio, non ha alcuna intenzione di farlo mettere in contatto con Steffy, che lo crede morto. Il bel dottore è consapevole di dover trovare al più presto una soluzione o meglio, una vita di fuga. Non sarà però facile eludere la stretta sorveglianza della Carter, decisa a tenerlo segregato in casa, per non permettergli di correre a informare qualcuno. Finn però avrà un’idea, che forse gli permetterà di guadagnare del tempo per stare da solo e mettere in pratica le sue intenzioni.

Beautiful Anticipazioni: Finn inganna Sheila

Finn troverà il modo per convincere Sheila a lasciarlo per qualche minuto solo. Avrà così modo di alzarsi e di tentare la fuga. Il ragazzo fingerà di aver perdonato la madre per quello che è successo e di credere nel suo amore incondizionato. Dopo averla rassicurata di questo, le chiederà il favore di andare in ospedale e di procurarsi alcuni medicinali, che gli serviranno per guarire. Sheila cadrà nella sua trappola e si allontanerà dalla stanza, pronta a fare come gli sta dicendo il figlio. Finn, rimasto da solo, proverà a muoversi… ma sarà troppo debole per mettersi in piedi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Deacon complici

Taylor si è consolata con Deacon. La Hayes, dopo essere stata mollata da Ridge, si è lasciata andare ad alcune confessioni con lo Sharpe, come lei ferito dalla reunion tra il Forrester e Brooke. I due, sconsolati, continueranno a darsi manforte l’uno l’altro, dopo aver capito di essere finiti nello stesso terribile gioco del passato. Riusciranno a uscirne… magari insieme?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.