Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.05 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 gennaio 2024 - Brooke picchierà duro contro Thomas e senza peli sulla lingua continuerà a ribadire che il suo figliastro sia un uomo pericoloso e che debba essere fermato. La Logan rivelerà a Hope di aver assistito a una scena raccapricciante e di essere sicura che il Forrester l’abbia minacciata con un coltello. Intanto Steffy e Taylor cercheranno di trovare un modo per difendere Thomas dalle accuse che sicuramente continueranno a fioccare da parte di Brooke mentre Ridge si accerterà che suo figlio non abbia strane intenzioni e che non abbia perso il controllo della situazione. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 18 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 18 gennaio 2024 - Gulten e Fadik sono in preda al panico. Le domestiche si sono accorte che la nonnina ed il bambino non sono né dentro casa né tantomeno in giardino. Gulten e Fadik, allora, avvisano immediatamente Fikret, il quale, capendo quanto sia grave la situazione, si affretta a raggiungere la Villa. Fikret prende subito in mano la situazione, perché consapevole del fatto che non ci sia tempo da perdere, e si mette ad organizzare una squadra di ricerca, quando riappare dal nulla Azize. Tutti sono felici di rivederla... ma dov'è Adnan? Poco dopo, per fortuna, Betul fa il proprio ingresso in scena con il bimbo: lo ha incontrato in città e lo ha riportato alla tenuta. Tutto è ben quel che finisce bene! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 gennaio 2024 - Petra si troverà in grande difficoltà. Senza l’aiuto della marchesa, la domestica diventerà una semplice cameriera e Pia potrà darle tutti gli ordini che vorrà. La governante vorrà vendicarsi di lei? Intanto Curro non riuscirà a mandare giù l’idea che la sua vera madre sia una domestica mentre Don Alonso tenterà di risolvere le cose con Catalina. Qui la trama completa de La Promessa.

