Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2023

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa,che andranno in onda oggi, 18 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 16.20 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 settembre 2023 - Ridge confesserà a Brooke di voler tornare a vivere con lei. La Logan sarà molto felice ma non potrà ancora cantare vittoria, visto che suo marito dovrà ancora affrontare Taylor. Intanto Finn avrà la certezza che non si libererà facilmente di Sheila. La Carter lo tiene prigioniero e non vuole in alcun modo che lui si allontani dalla stanza in cui si trova in questo momento. Il bel dottore avrà però un unico obiettivo: quello di tornare da Steffy e dirle che è vivo. Intanto sia Quinn e Carter che Donna ed Eric, vivranno il loro idillio amoroso. Il Forrester sarà pronto a dedicarsi solo alla sua nuova compagna e vorrà festeggiare la loro ritrovata unione. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 18 settembre 2023 - l'Altun e L'Akkaya non riescono ancora a crederci, ma, finalmente, hanno una concreta possibilità di essere felici insieme. Demir ha acconsentito a concedere il divorzio all'ex sarta, a patto che la secondogenita resti a vivere con lui. Pertanto, gli innamorati sognano di separarsi dai rispettivi coniugi, di risposarsi e, dopo le nozze, di andare ad abitare insieme in una casa meravigliosa, con il piccolo Adnan. Soltanto lui, infatti, vivrà con loro: Leyla, come pattuito, starà con lo Yaman, e Kerem Ali con Mujgan. D'altra parte, la coppia non si allontanerà da Cukurova, così non dovrà allontanarsi per davvero dai figlioletti. In attesa del divorzio, Zuleyha si trasferisce nel futuro nido d'amore con Adnan, speranzosa come non mai. Peccato, però, che qualcosa di terribile stia per accadere... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 settembre 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 18 settembre 2023 - Catalina vorrà la verità sia sulla sua spilla che su Padre Camillo. La Lujan sarà pronta ad affrontare l’usuraio che ha venduto il gioiello di sua madre ma Martina, preoccupata per lei, convincerà Mauro a dare una mano. La marchesina avvertirà poi suo padre, Don Alonso, dei suoi sospetti su Camillo, mettendo però in pericolo sia lui che Conrado. Intanto Don Gregorio continuerà a tormentare Simona e Candela. Qui la trama completa di La Promessa.

