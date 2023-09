Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 settembre 2023: Ridge ritorna da Brooke mentre Finn lotta per salvarsi da Sheila

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge vorrà tornare a vivere con Brooke mentre Finn sarà disperato. Sheila lo tiene in pugno!

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful, in onda su Canale5 il 18 settembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Ridge confesserà a Brooke di voler tornare a vivere con lei. La Logan sarà molto felice ma non potrà ancora cantare vittoria, visto che suo marito dovrà ancora affrontare Taylor. Intanto Finn avrà la certezza che non si libererà facilmente di Sheila. La Carter lo tiene prigioniero e non vuole in alcun modo che lui si allontani dalla stanza in cui si trova in questo momento. Il bel dottore avrà però un unico obiettivo: quello di tornare da Steffy e dirle che è vivo. Intanto sia Quinn e Carter che Donna ed Eric, vivranno il loro idillio amoroso. Il Forrester sarà pronto a dedicarsi solo alla sua nuova compagna e vorrà festeggiare la loro ritrovata unione.

Anticipazioni Beautiful: Ridge vuole tornare a casa da Brooke

Ridge è corso da Brooke per darle il suo supporto e per farle sapere che mai e poi mai permetterà a Sheila di avvicinarsi a lei. I due hanno ritrovato la loro sintonia e il Forrester ha così deciso di confessare a sua moglie, di aver preso la decisione definitiva sul loro rapporto. Ridge comunicherà a Brooke di voler tornare a casa e la Logan sarà felicissima di riabbracciare il compagno. Dovrà però pazientare. Sì perché lo stilista dovrà informare anche Taylor di questa novità e la Hayes non ne sarà per nulla contenta. La psichiatra ha sperato sino all’ultimo di potersi riconciliare con l’ex ma dovrà purtroppo lasciarlo andare, di nuovo tra le braccia della sua nemica.

Beautiful Anticipazioni: Finn vuole fuggire da Sheila

Finn è prigioniero di Sheila. Il ragazzo si sta sempre più accorgendo che la sua pazza madre lo tiene in pugno. Non solo non ha alcuna intenzione di dirgli dove si trovi Steffy – e si sta limitando solo a dire che sta bene – ma non vuole neanche portarlo in ospedale. Insomma il medico ha ben capito che la situazione è molto complicata e che non è il caso di scherzare con il fuoco. Non abbandonerà però l’obiettivo di fuggire da là e di cercare la sua amata moglie, desideroso di dirle che è ancora vivo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric pronto a festeggiare la reunion con Donna

Mentre Ridge sarà in arrivo a casa di Taylor, che avrà salutato Jack, a Villa Forrester, Eric e Donna saranno felicissimi di essersi ritrovati. Lo stilista ha chiesto alla sua amata di tornare a vivere da lui e la Logan ha subito accettato. I due festeggeranno molto presto, insieme alla loro famiglia, il lieto evento mentre Quinn e Carter, nel loft del Walton, continueranno a vivere il loro idillio amoroso, finalmente insieme e consapevoli che nessuno metterà più i bastoni tra le ruote alla loro relazione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.