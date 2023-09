La Promessa Anticipazioni 18 settembre 2023: Catalina vuole la verità... ora!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 18 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina cercherà di scoprire la verità sia sulla sua spilla che su Padre Camillo ma Don Alonso rischierà di morire.

Nella puntata de La Promessa, in onda su Canale5 il 18 settembre 2023, alle ore 16.20, Catalina vorrà la verità sia sulla sua spilla che su Padre Camillo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Lujan sarà pronta ad affrontare l’usuraio che ha venduto il gioiello di sua madre ma Martina, preoccupata per lei, convincerà Mauro a dare una mano. La marchesina avvertirà poi suo padre, Don Alonso, dei suoi sospetti su Camillo, mettendo però in pericolo sia lui che Conrado. Intanto Don Gregorio continuerà a tormentare Simona e Candela.

Anticipazioni La Promessa: Catalina pronta a riprendersi la sua spilla

Catalina ha scoperto che la spilla di sua madre è stata non solo rubata ma addirittura venduta a un antiquario lontano da La Promessa. La ragazza sarà pronta a riprendersi il suo prezioso gioiello ma per farlo dovrà affrontare l’usuraio, che si è occupato della vendita. Martina capirà che sua cugina ha intenzione di affrontare il criminale e, preoccupata che possa mettersi in pericolo, chiederà a Mauro di dare una mano. Insieme al domestico, convincerà Catalina a lasciare che sia il cameriere a occuparsi di tutto.

Guarda qui sotto il video in cui Catalina scopre la verità sulla spilla:

La Promessa Anticipazioni: Catalina informa Don Alonso che Padre Camillo mente e…

Catalina non si fermerà qui. La ragazza, che ha a lungo indagato, riferirà a suo padre i suoi dubbi e i suoi sospetti su Padre Camillo. Don Alonso chiederà al sergente Funes di dargli una mano per interrogare il sacerdote. L’uomo perderà completamente la testa e mostrerà le sue vere intenzioni. Dimostrerà di essere un impostore ma anche un uomo spietato. Per non farsi prendere, minaccerà Don Alonso e Conrado con una pistola… ma non si fermerà qui.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Gregorio tormenta Simona e Candela

Gregorio è diventato l’incubo de La Promessa. Non solo ha impedito a Jana di vedere Manuel e sta facendo di tutto per mettere in cattiva luce la cameriera, per licenziarla, ma continua anche a tormentare sia Simona che Candela. Nella puntata del 18 settembre 2023, il terribile maggiordomo butterà il pranzo preparato dalle due cuoche e le costringerà a cucinare dell’altro. Pia penserà di intervenire e di proteggere i domestici.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 22 settembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.20 su Canale5.