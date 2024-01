Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.05 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 gennaio 2024 - Deacon non riuscirà più a sopportare la situazione in cui si è cacciato a causa di Sheila. La presenza della Carter a casa sua sta diventando insopportabile. Il barista deve guardarsi le spalle continuamente e impedire che la sua amica combini ulteriori danni e che lo metta in pericolo. Per questo tornerà alla carica e le chiederà di nuovo di andarsene, senza però ottenere nulla di fatto. Intanto Thomas racconterà a Taylor dell’incontro/scontro con Brooke. Il ragazzo sarà molto preoccupato per quello che è successo con la Logan. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 20 gennaio 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 16 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 16 gennaio 2024 - Zuleyha vuole andare fino a fondo a questa triste storia: pretende di sapere se è vero che Demir spinse l'ex fidanzata a suicidarsi, lasciandola impietosamente. Per tale ragione, l'ex sarta si è messa in viaggio verso Izmir, dove vive tale Hulya. Quando Lutfiye scopre che Zuleyha è partita, non può fare a meno di preoccuparsi per lei. A nulla serviranno le rassicurazione di Saniye, la donna continuerà ad essere in pensiero. Tuttavia, Lutfiye sta ricevere una telefonata tranquillizzante proprio dall'Altun, la quale le assicura di stare bene, e di non essere sola: Hakan l'ha accompagnata. Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 15 al 21 gennaio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 gennaio 2024 - l’imminente partenza di Cruz e la vittoria di Elisa hanno scombussolato tutti alla tenuta. C’è grande malcontento a La Promessa e Petra se la vedrà molto brutta senza la sua protettrice. Tutti infatti punteranno il dito contro di lei e l’accuseranno di essere lei la colpevole dell’avvelenamento di Pia. Intanto Manuel continuerà a doversi guardare le spalle da Jimena, ormai completamente fuori controllo. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 15 al 19 gennaio 2024.