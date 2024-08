Beautiful Anticipazioni Americane: Arriva una nuova Taylor!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Taylor Hayes sta tornando e che a interpretarla è una nuova attrice. Scopriamo tutti i dettagli degli episodi della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Taylor Hayes sta tornando ma con un nuovo volto. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la mamma di Steffy sarà presto di nuovo nelle trame della Soap e a Los Angeles ma non sarà interpretata da Krista Allen e nemmeno – come prevedibile – da Hunter Tylo. La psichiatra è attualmente a Monte Carlo ed è lei la misteriosa donna che osserva di soppiatto Brooke e Ridge e, come ha rivelato a sua figlia, ha intenzione di prendere un aereo per tornare da lei negli Stati Uniti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor sta tornando ma con un nuovo volto

Taylor sta per tornare a Los Angeles ma le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che la psichiatra è ritornata ufficialmente nelle trame della Soap. È lei il personaggio che spia Brooke e Ridge a Monte Carlo ma c’è una novità molto interessante e inaspettata. La dottoressa non è più interpretata da Krista Allen!

Beautiful ha deciso di fare il recasting del personaggio di Taylor e di non richiamare Krista Allen, come avevamo già ipotizzato, visto come si erano chiusi i rapporti con lei, addirittura licenziata dallo show . L’attrice, che aveva sostituito Hunter Tylo, ha lasciato il posto a un’altra artista. A interpretare Taylor sarà da ora in poi Rebecca Budig, che i fan delle Soap americane già conoscono per il ruolo di Michelle Bauer in Sentieri e per quello di Hayden Barnes in General Hospital.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor annuncia a Steffy che sta tornando a casa

La vicenda di Krista Allen, il cui contratto era stato liquidato prima della data di scadenza, ci aveva scosso ma la novità sul recasting del personaggio della Hayes ci lascia proprio senza parole. Non ci saremmo immaginati che Taylor tornasse con un nuovo volto anche se ci aspettavamo che la psichiatra facesse capolino a Los Angeles proprio quando sua figlia Steffy ne aveva più bisogno. Siamo molto curiosi di vederla all’opera per più tempo e non per quei pochi minuti in cui è apparsa nelle puntate americane della Soap, durante i quali non solo ha spiato Ridge e Brooke ma ha anche comunicato alla sua bambina il suo rientro a casa. E ci aspettiamo che con Taylor di nuovo tra i corridoi della Forrester, Hope potrebbe cominciare a non essere poi più tanto sicura che le Logan vinceranno la guerra.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor e Steffy pronte a far guerra a Hope… e Brooke!

Il ritorno di Taylor era necessario. Steffy si trova in questo momento in netta minoranza, messa in un angolo da Brooke e Hope. A volere la guerra con la Forrester, a onor del vero, è più la piccola Logan che sua madre, che ha però accettato di lanciarsi alla ribalta nella casa di moda, tornando a essere una delle icone dell’azienda. La figlia di Ridge non ha gradito questo revival ma ha comunque accettato di lasciare che la sua matrigna provasse a risollevare le sorti dell’azienda, provata dalle perdite economiche causate dalla Hope for the Future.

Steffy ha più che mai bisogno di Taylor per ricordare al padre di esserci pure lei nella sua vita e di voler davvero il meglio per la sua azienda. E non sempre il meglio è sinonimo di Logan style. Hope continua a ribadire di voler salvare la sua linea, che rischia però di essere chiusa per via delle poche vendite che ha fatto. Eppure, nonostante i numeri parlino chiaro, la figlia di Brooke non si fa indietro anzi continua a sfidare la sorellastra accusandola di voler eliminare la linea solo perché diretta da lei.

Steffy ha più volte ribadito di avercela sì con lei e sua madre ma di volere comunque il bene dell’azienda e ha cercato di dimostrarlo accettando che Brooke tornasse alla ribalta. Hope però non si ferma ed è convinta che la Forrester sia solo gelosa del successo delle Logan. La brunetta ha quindi necessità di un alleato, visto che Ridge continuerà sicuramente a sostenere la moglie e Brooke invece prenderà le parti della figlia. E visto che si tratta della guerra tra Logan e Forrester, è chiaro che sia necessario che un’altra donna “Forrester” torni a darle manforte. È l’unica è proprio Taylor, che sarà più che mai decisa a proteggere la sua bambina da tutti gli attacchi che, in sua assenza, le sono arrivati e che le arriveranno ancora.

Brooke e Hope state attente, Taylor è tornata!

Brooke e Hope state attente, Taylor è tornata!