Beautiful: quanto distacco c'è tra le puntate italiane e americane della Soap?

Anticipazioni TV

Vi siete mai chiesti quanto tempo passa tra le puntate americane e italiane di Beautiful? Quanto stiamo indietro rispetto agli episodi americani della Soap? Ve lo sveliamo.

Vi raccontiamo sempre delle anticipazioni americane di Beautiful ed è arrivata l’ora di fare un’analisi più approfondita sul distacco che c’è tra le puntate della Soap in onda in Italia su Canale5 e negli Stati Uniti sulla CBS. Ora vi vogliamo svelare qual è la reale distanza tra quello che vediamo noi tutti i pomeriggi e quello che vedono i fan statunitensi della Forrester Creations.

Beautiful: quanto distacco c’è tra le puntate americane e italiane della Soap?

Parliamo spesso di puntate americane di Beautiful e delle anticipazioni delle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti. Vi sarete sicuramente accorti che quello che succede sulla CBS, l’emittente USA corrispettiva di Canale5, è molto più avanti rispetto a quello che sta succedendo in Italia. Facciamo un esempio concreto: delle vicende di Roma vi abbiamo cominciato a parlare tra giugno e luglio 2023 e su Canale5 sono andate in onda a novembre 2024. La distanza è quindi presto detta: tra gli USA e il nostro paese c’è un divario di poco più di un anno.

Beautiful: perché questo divario tra puntate americane e italiane?

Chiarito che tra puntate italiane e americane c’è poco più di un anno di distacco, vogliamo rivelarvi il perché di questa distanza. Il distacco avrebbe potuto persino essere maggiore e questo perché Beautiful è arrivata in Italia dopo 3 anni dalla messa in onda negli Stati Uniti. La Soap è andata in onda negli USA, per la prima volta, il 23 marzo 1987 mentre in Italia è arrivata il 4 giugno 1990. Da noi è rimasta sulla Rai sino al 1994. Da allora è passata a Mediaset, riuscendo persino – nel tempo – a colmare il grosso divario con la madrepatria dei Forrester.

Beautiful è giunto in Italia ben tre anni dopo rispetto agli Stati Uniti ma, come abbiamo detto, ha recuperato egregiamente il gap con le puntate americane. È però vero che gli episodi in onda su Canale5, soprattutto quelli che stanno andando in onda negli ultimi anni, sono ben più brevi rispetto a quelli che vanno in onda in terra natia.

Beautiful: quanto durano le puntate negli Stati Uniti?

Le puntate americane di Beautiful non sono molto lunghe. Si tratta di episodi di circa 21 minuti, contro i 10/11 minuti di quelle italiane. Sicuramente gli intermezzi pubblicitari non aiutano gli episodi italiani della Soap ma questo non ha impedito all’Italia, come abbiamo detto prima, di recuperare tre anni e di rimanere con un solo anno e qualche mese di distanza con gli Stati Uniti. Per rendere le cose ancora più chiare, vi riveliamo che nel nostro paese siamo indietro di poco meno di quattrocento episodi, poco più di un anno, appunto.

Beautiful: il bello della distanza tra le puntate americane e italiane

L’anno di distanza tra le puntate americane e italiane di Beautiful ci permette molte volte di fare dei paragoni tra quanto sta succedendo in Italia e quanto sta accadendo negli Stati Uniti. E molte volte ci dà la possibilità di fare alcune considerazioni più approfondite sulle trame della nostra Soap. Vi facciamo un esempio concreto. Il cambiamento di Hope lo stiamo analizzando non solo per quello che stiamo vedendo su Canale5 ma anche per quello che la Logan sta combinando sulla CBS.

Per il momento Hope sta vivendo la sua storia d’amore tormentato e non capita con Thomas ma negli Stati Uniti si è messa proprio nei guai con Ridge. Lei e Carter hanno organizzato un colpo di stato ai danni della Forrester e tutti ne stanno pagando le conseguenze.

Sono trame, quelle americane, che come vi abbiamo detto, vedremo tra circa un anno e ci appassioneranno – di nuovo – moltissimo e proprio per questo siamo contenti di darvi quelle che noi chiamiamo “anticipazioni americane” e di raccontarvi quello che accade oltreoceano, affinché possiate condividere tutto con noi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.