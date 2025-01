Beautiful Puntata dell'8 gennaio 2025: Brooke confessa a Ridge la verità su Thomas e Hope. Per lo stilista è un vero disastro

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda l'8 gennaio 2025 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Brooke confesserà a Ridge di aver trovato Hope e Thomas a letto insieme. Lo stilista avrà paura che suo figlio ricada nelle vecchie ossessioni.

Brooke non può più mentire o meglio non può più tenere nascosta a Ridge una verità così scottante com’è quella che sta tenendo per sé da qualche giorno. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda su Canale5 l’8 gennaio 2025 alle ore 13.45, la Logan si farà avanti con il compagno e prima che lui lo scopra da solo, gli confesserà di aver trovato Hope e Thomas a letto insieme. Per lo stilista sarà una novità sconcertante; avrà infatti paura che suo figlio possa ricadere in vecchie e drammatiche ossessioni, che lo hanno spinto a mettere a rischio la sua stessa famiglia. Intanto la giovane Logan ammetterà davanti al suo amante di non essere più riuscita a trattenere la sua attrazione per lui e di aver cominciato a riflettere sul fallimento del suo matrimonio. Steffy invece non riuscirà a ritrovare la calma; sarà spaventata più che mai che Sheila possa tornare a seminare il panico nella sua casa. Finn le prometterà di starle accanto ma qualcosa in lui è molto cambiato.

Beautiful Anticipazioni 8 gennaio 2025: Brooke confessa a Ridge di Hope e Thomas

Brooke ha trovato Hope a letto con Thomas e per lei è stato uno shock. La Logan ha cercato di convincere sua figlia a lasciare l’appartamento del Forrester e a tornare a casa da suo marito, con cui – secondo lei – avrebbe dovuto riconciliarsi, salvando il loro matrimonio. La figlia l’ha gelata dicendole di aver fatto la sua scelta e che tra lei e il suo consorte non ci sono più speranze di ritrovare la serenità. La giovane le ha fatto promettere di tenere per sé quanto scoperto ma visto come si stanno mettendo le cose e supponendo che la verità presto verrà a galla, la bionda si troverà costretta a dire tutto a Ridge, prima che possa prendersela con lei per non avergli tenuto nascosta una simile situazione.

Brooke confesserà tutto e il designer sbiancherà dalla paura. Avrà timore che suo figlio possa ricadere nelle ossessioni di un tempo e possa mettere in pericolo la sua famiglia, vanificando i progressi fatti sino a ora. Insomma il Forrester non sarà per nulla felice di questa nuova storia d’amore.

Beautiful Anticipazioni: Hope pronta a un nuovo inizio

Ridge e Brooke saranno d’accordo che quanto sta accadendo tra Hope e Thomas sia una novità scottante, scioccante e negativa. Entrambi non riusciranno a sostenere i due ragazzi e penseranno che stiano facendo uno sbaglio. Hope invece sarà più che mai certa che il suo matrimonio con Liam sia al capolinea. Il fallimento del loro rapporto la sta facendo ragionare da giorni e confesserà al Forrester di non aver potuto più resistere alla forte attrazione fisica e mentale che ha per lui. Insomma la piccola Logan sarà più che mai certa di aver fatto la scelta giusta per il suo futuro.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy ha paura di Sheila ma dovrebbe averne di Finn

Steffy e Finn sono tornati a casa e la Forrester ha immediatamente aumentato le misure di sicurezza per tenere lontana Sheila. La ragazza avrà paura che la rossa si presenti a casa sua e torni a seminare il panico. Finn le prometterà di proteggerla ma in lui qualcosa è cambiato. Il ragazzo non riuscirà ancora ad ammettere a se stesso e di conseguenza alla moglie, di essere in parte felice che la sua madre naturale sia stata scagionata. Il dottore cercherà di non pensarci e di stare il più vicino possibile alla consorte, spaventata più che mai.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 all'11 gennaio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.