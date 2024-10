Beautiful Anticipazioni Americane: Liam vuole riconquistare Hope... proprio ora che è arrivato Carter nella vita della Logan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam tornerà alla carica con Hope. Lo Spencer ha deciso di riprovare a ricucire il suo rapporto con l’ex moglie e la cosa potrebbe portarlo a scontrarsi con Carter, appena arrivato nella vita della Logan. Ma cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap di Canale5? Scopriamolo insieme,

Beautiful Anticipazioni americane: Will convince Liam a riprovarci con Hope

Liam e Will hanno passato una giornata insieme a Il Giardino insieme a delle modelle. Lo Spencer senior si è mostrato totalmente disinteressato alle ragazze ma più che mai contento di mostrare loro delle foto delle sue figlie e delle sue ex consorti. Suo fratello si è reso conto di quanto la vita familiare con Hope ma anche con Steffy, manchi al rampollo di Bill. Il ragazzo ha così consigliato a Liam di rivedere le sue ultime scelte e di pensare di riconciliarsi con la sua moglie Hope, che sembra la persona che più di tutte gli manca.

Will è certo che Liam sia ancora innamorato della mamma di Beth e che se non fosse stato per Thomas loro due sarebbero stati ancora insieme. Per il figlio di Katie e quindi è arrivato il momento che la famiglia del suo fratellone si riunisca. Ma c’è un problema!

Anticipazioni Americane Beautiful: Carter è innamorato di Hope

Liam si è trovato a riflettere sulle parole di suo fratello e non ha potuto dargli torto. Il ragazzo prova ancora dei grandi sentimenti sia per Steffy sia per Hope ma l’unica donna con cui vuole e può ricucire il suo rapporto, è la Logan. C’è però un problema… appena sorto. Carter ha rivelato a Hope di provare per lei una forte attrazione e tra loro c’è stato un bacio appassionato. La figlia di Brooke è rimasta estasiata dalle parole dell’avvocato e non ha disdegnato di pensare a un loro futuro legame. Tra i due potrebbe nascere un grande sentimento ma proprio in questo momento, Liam ha deciso di rifarsi avanti e di provare a riunire la sua famiglia. Lo Spencer ha cominciato a riproporsi durante un pranzo insieme a Hope e Beth alla Forester Creations.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Liam Carter diventeranno rivali?

Liam sembra proprio deciso a ricucire il suo rapporto con Hope ma ha sbagliato i tempi. Lo Spencer si è fatto sotto proprio dopo che Carter ha confessato a Hope di trovarla attraente e di voler approfondire la loro conoscenza. La Logan come ci rivelano le anticipazioni americane di Beautiful è rimasta spiazzata sia dalla confessione del Walton sia da quella del suo ex marito, che le ha fatto capire che la loro separazione potrebbe essere stato l’errore più grande della loro vita.

Hope si troverà tra due fuochi e sicuramente dovrà capire a chi, tra Liam e Carter, rivolgere la sua attenzione. È probabile che lo Spencer venga a conoscenza della passione tra la sua ex moglie e l’avvocato e possa ritrovarsi a combattere contro di lui per avere il cuore di Hope. È uno scenario che non ci saremmo mai immaginati soprattutto perché non pensavamo che il figlio di Bill avrebbe veramente preso in considerazione di tornare alla carica con la mamma di Beth e di fare di nuovo sul serio con lei. Temiamo quindi che nelle prossime puntate della Soap assisteremo a un altro triangolo amoroso, stavolta completamente inaspettato.

