Beautiful Puntate del 18 gennaio 2025: Steffy è una furia! Finn l'ha tradita e Liam aveva ragione

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda il 18 gennaio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Steffy sarà una furia contro Finn e inizierà a capire di non potersi più fidare di lui.

Per Steffy sarà un duro colpo. La Forrester dovrà ammettere a se stessa che Liam ha sempre avuto ragione. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda il 18 gennaio 2025, alle ore 13.50 su Canale5, Finn racconterà tutto alla moglie. La Forrester non riuscirà a capacitarsi che suo marito abbia messo in pericolo sua figlia e che abbia pesino l’ardire di rivelarle di sentirsi grato a Sheila, per aver salvato Kelly. La figlia di Ridge si sentirà presa in giro dal compagno e gli confesserà di aver saputo da Liam che lui ha abbracciato la Carter e di essere stata convinta, sino a quel momento, che lui non avrebbe mai e poi mai messo in pericolo la loro famiglia. La Forrester urlerà di essersi sbagliata e di aver dovuto dare retta al suo ex. Intanto Sheila continuerà a ribadire a Deacon di essere certa di aver conquistato un posto nel cuore nella vita del figlio mentre Wyatt tenterà di far ammettere a suo fratello che il vero motivo per cui si è messo in mezzo nel matrimonio di Steffy, è che lui vuole avere una chance per riconquistarla.

Beautiful Anticipazioni 18 gennaio 2025: Steffy sconvolta. Finn è un traditore!

Finn è tornato a casa ed è giunta l’ora della verità per Steffy. Il dottore rivelerà alla moglie cosa è successo nel dettaglio e le confesserà il suo momento di distrazione, che è quasi costato la vita a Kelly. La Forrester, come era prevedibile, andrà su tutte le furie ma a farla arrabbiare non sarà solo questa confessione. A renderla nervosa sarà lo scoprire che Sheila Carter era vicino alla sua casa e che ha potuto facilmente avvicinarsi a sua figlia. La ragazza esploderà di rabbia quando il suo compagno le confesserà di non essere arrabbiato che la Carter fosse là, vicino a casa loro e di esserle invece grato per aver aiutato la bambina. E la cosa diventerà ancora più terribile quando Kelly rivelerà di essere contenta di aver conosciuto la mamma di Finn. Steffy non crederà alle sue orecchie.

Beautiful Anticipazioni: Steffy confessa a Finn di sapere del suo abbraccio con Sheila

Steffy non riuscirà a credere che Finn abbia davvero detto di essere felice che Sheila abbia salvato Kelly. La Forrester inizierà a dare ragione a Liam e a credere davvero che suo marito non sappia quello che sta facendo e sia diventato un pericolo per tutti. La ragazza, furente come non mai, gli urlerà contro e gli dirà di sapere del suo abbraccio in tribunale e di aver creduto, sino a quel momento, che ci fosse una spiegazione logica a tutto. Ma quello che è capitato in spiaggia e quello che le sta dicendo, mettono fine alle sue sicurezze. Non potrà più fidarsi di lui e le cose cambieranno per sempre. Finn tenterà di spiegarsi come meglio potrà ma Steffy non vorrà sentire ragioni.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Sheila è certa di avere la sua chance con Finn

Mentre per Steffy e Finn scoccherà l’ora della verità, Sheila continuerà a raccontare a Deacon di come abbia salvato Kelly e della felicità che ha visto sul viso di suo figlio. La rossa gli rivelerà di essere stata contentissima di sentirsi chiamare mamma e sentirà di aver avuto finalmente la chance che da tempo aspettava. Lo Sharpe non potrà contraddirla e pure lui comincerà davvero a credere che la rossa abbia trovato il modo di avere un posto nel cuore del figlio. Liam invece sarà in compagnia di Wyatt. Il fratello cercherà di comprendere se il ragazzo si sia messo in mezzo solo per riconquistare la sua ex moglie.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.