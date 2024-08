Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 agosto 2024 - Brooke sarà molto preoccupata per il suo incontro/scontro con Hope. La Logan rivelerà a Taylor di aver cenato da sola con Ridge ma ometterà la parte in cui lei e il suo ex marito hanno quasi ceduto alla passione. Mentre confesserà quello che può alla sua nuova amica, la bionda ripenserà alla conversazione avuta con sua figlia e si convincerà che la ragazza l’abbia accusata di essere una “poco di buono” perché preoccupata di qualcosa che sta accadendo a lei stessa e che la sta turbando. Il suo istinto la porterà a consigliarle di concentrarsi sul suo matrimonio e di non lasciare che nessuno si metta in mezzo. Intanto la Hayes, leggermente turbata dal racconto della sua ex nemica, ammetterà di voler organizzare anche lei un incontro di famiglia con il Forrester. Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 agosto 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 25 agosto 2024 - alla fine, Zeynep è riuscita a convincere Baris a mantenere fede alla promessa che le aveva fatto: sarà lei ad accompagnarlo nel suo viaggio d'affari a Sofia. Tuttavia, c'è qualcuno che sta tramando nell'ombra e potrebbe guastarle la festa. Sakine non ha la minima intenzione di permettere a Zeynep di mettersi in viaggio insieme al suo capo, poiché, anche se ormai è una donna divorziata, lei non ritiene sia conveniente, ed in più lei continua a sperare in un ritorno di fiamma con Mehdi. Pertanto, Sakine le nasconde il passaporto e dice all'ex genero di stare tranquillo: la figlia non partirà. Per fortuna, Baris troverà un modo alternativa per far sì che Zeynep possa lasciare il Paese... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 agosto giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 agosto 2024 - Manuel sarà sempre più convinto che qualcuno volesse sabotare il salvataggio di Catalina. Il ragazzo sarà certo che la rottura dei freni della motocicletta usata da Pelayo e Mauro, non sia stata casuale. Intanto Don Alonso cercherà di capire il perché dello strano comportamento dell’autista ma non riuscirà a parlare con l’uomo. Scoprirà infatti che Cruz lo ha già licenziato. Feliciano dirà a tutti i domestici che Petra è sua madre e la cameriera, in preda alla vergogna, cercherà di tenersi alla larga dai colleghi. Maria farà capire a Lope di essere innamorata di Salvador e non vedrà l’ora di confidarlo anche al suo innamorato. Cruz spererà che la notizia della partenza di Jimena non arrivi alle orecchie dei suoi amici mentre Abel non riuscirà ancora a rassegnarsi alla fine della sua relazione con Jana. Lorenzo insisterà con Curro affinché lui cominci la carriera militare e lasci la tenuta. Qui la trama completa de La Promessa.

