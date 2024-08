My Home My Destiny 2 Anticipazioni 24 agosto 2024: Zeynep caccia Bayram di casa!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 24 agosto 2024 su Canale 5: Bayram importuna Nermin, quindi Zeynep decide di metterlo alla porta!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 agosto 2024, alle 14:30, ìBayram, nel cuore della notte, s'intrufola nella stanza di Nermin mentre lei sta dormendo. Un rumore improvviso sveglia Nermin, che si mette ad urlare. Tutte le donne in casa si svegliano ed iniziano a discutere di ciò che sta accadendo. Zeynep, furiosa, chiede al padre di lasciare l'abitazione l'indomani. Sakine, disperata, chiede alla figlia di avere pazienza, poiché presto verrà Mehdi a prenderlo per portarlo in ospedale. Il giorno seguente, Zeynep esce per andare a lavoro, e vede l'ex marito dormire in macchina. Mehdi l'accompagna in ufficio, dove Baris ha una comunicazione importante da fare: si sta preparando per il suo viaggio d'affari in Bulgaria, e chiede ad Ezgi di accompagnarlo. Allora la protagonista lo implora di permetterle di andare a Sofia con lui, come le aveva promesso...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi porta Bayram a casa di Zeynep...

Quando Mehdi si è imbattuto in Bayram ha deciso di non girarsi dell'altra parte. L'uomo era ferito e febbricitante, e stava chiedendo l'elemosina; il giovane, sinceramente dispiaciuto per le sue condizioni, lo ha portato via con sé e lo ha condotto a casa di Zeynep. Qui, Sakine, vedendo Bayram, si è subito allarmata e, soprattutto, arrabbiata: non voleva più saperne niente di lui. Tuttavia, rendendosi conto di quanto Bayram stesse male, alla fine non ha avuto il cuore di sbattergli la porta in faccia. La figlia, invece, rivedendolo, ha dovuto fare i conti con il suo doloroso passato...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep caccia Bayram!

È notte fonda quando Bayram s'intrufola nella stanza di Nermin, la quale sta dormendo profondamente. Un rumore improvviso la sveglia di soprassalto, e la donna si mette ad urlare. Tutte le altre si svegliano subito, ed inizia così un'accesa discussione su ciò che è accaduto e ciò che forse sarebbe potuto accadere. Zeynep è furibonda con il padre biologico, tanto che lo invita ad andare via di casa già il mattino seguente. Sakine è disperata, perché, in fin dei conti, Bayram è l'unico uomo che abbia mai amato; allora, chiede alla ragazza di avere pazienza perché a breve Mehdi verrà a prenderlo per portarlo in ospedale... se Bayram accetterà.

Zeynep vuole partire con Baris, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 24 agosto 2024

Zeynep sta uscendo di casa per andare a lavoro, quando si accorge che c'è Mehdi che sta dormendo in macchina lì fuori. Quest'ultimo si propone per accompagnarla, e lei accetta. Così, Mehdi incontra Baris e gli lancia un'occhiataccia. Una volta in ufficio, l'avvocato parla ai suoi collaboratori dei preparativi per il viaggio d'affari in Bulgaria, e chiede ad Ezgi, una delle praticanti dello studio, di partire insieme. Zeynep appare molto preoccupata, e prende Baris in disparte per implorarlo di mantenere la promessa che le aveva fatto: vuole andare a Sofia a tutti i costi!

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.30.