Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 42 agosto 2024 - Brooke sarà molto stupita dalla reazione di Hope. La Logan capirà che sua figlia è molto turbata e non soltanto per averla vista con Ridge ma anche e soprattutto per i suoi problemi matrimoniali. La Logan senior consiglierà alla ragazza di affrontare il ritorno di Thomas alla Forrester con più attenzione e di capire che tutto quello che sta accadendo nella sua famiglia, è a causa del giovane stilista che ha di nuovo accolto. Intanto Liam, preoccupato per lo strano comportamento di sua moglie – sgattaiolata velocemente dallo chalet per andare dalla madre – confiderà a Wyatt di aver paura che la ragazza sia in pericolo e che Thomas non sia un uomo di cui fidarsi. Peccato che la persona a cui non dare fiducia questa volta sia Hope Logan. Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 agosto 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 24 agosto 2024 - Zeynep sta uscendo di casa per andare a lavoro, quando si accorge che c'è Mehdi che sta dormendo in macchina lì fuori. Quest'ultimo si propone per accompagnarla, e lei accetta. Così, Mehdi incontra Baris e gli lancia un'occhiataccia. Una volta in ufficio, l'avvocato parla ai suoi collaboratori dei preparativi per il viaggio d'affari in Bulgaria, e chiede ad Ezgi, una delle praticanti dello studio, di partire insieme. Zeynep appare molto preoccupata, e prende Baris in disparte per implorarlo di mantenere la promessa che le aveva fatto: vuole andare a Sofia a tutti i costi! Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 agosto giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 agosto 2024 - Catalina risponde bene alla terapia, e tutti ne gioiscono, a parte Cruz. Alonso lo nota e accusa la moglie di essere disinteressate alle condizioni della figlia. Intanto, Jana nota che Curro si sta comportando in modo strano nei confronti dello zio, e così comincia a farsi qualche domanda. Inoltre, c'è un'altra questione che non le permette di dormire sonni tranquilli. Ora che Jimena ha lasciato la tenuta, teme che non sia prudente continuare a frequentare Manuel di nascosto; pertanto, i due si parlano e di comune accordo stabiliscono di tenere le distanze per un po' di tempo. Teresa, invece, sta affrontando Feliciano per spronarlo a reagire. La domestica vorrebbe che l'amato la smettesse di permettere al suo passato di continuare a schiacciarlo, soprattutto perché è una brava persona... Qui la trama completa de La Promessa.

