Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 agosto 2024 - Hope e Thomas si troveranno alla Forrester Creations e avranno modo di parlare da soli. La Logan sarà molto contenta di vedere il Forrester cambiato nei suoi confronti, molto più rispettoso di lei e della loro famiglia allargata. La ragazza gli farà i complimenti e vedendolo così tanto impegnato con la Hope for the Future comincerà a provare per lui un certo trasporto. Che sia solo stima professionale? Intanto Ridge incoraggerà Bill a resistere e a non mollare la presa proprio ora che Sheila ha accettato di diventare sua moglie e presto gli racconterà tutto il suo passato, crimini compresi. La Carter invece si recherà di nuovo da Deacon per rivelargli di voler dire sì allo Spencer. Lo Sharpe rimarrà senza parole ma la spingerà a correre alla Villa. Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 3 agosto 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - per rispettare la tradizione, Nuh si reca da Sultan per proporle di fare le veci della famiglia di Cemile e chiederle la mano di quest'ultima. La donna accetta felicemente. Sia Sultan che Sakine, Nermin, Emine e Zeynep stanno festeggiando con grande entusiasmo le imminenti nozze, ed intanto preparano la notte dell'hennè per la futura sposa. Tuttavia, nel corso della serata, l'avvocato viene convocata d'urgenza con gli altri colleghi. Zeynep si sta recando in ufficio, senza accorgersi che Mehdi la sta pedinando. Il meccanico s'insospettisce ed indispettisce quando si rende conto che tutti gli avvocati sono usciti, mentre la sua ex moglie no... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 agosto giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 agosto 2024 - Simona sarà molto stupita da un’altra lettera di suo figlio. Antonio la informerà di aver accettato il suo invito alla tenuta e di essere molto contento di raggiungerla. Peccato che la cuoca non abbia mai chiesto al ragazzo di rivedersi. Chi avrà fatto questo invito? Catalina pagherà Simona e Lope per il loro lavoro nella produzione della marmellata. La ragazza avrà il denaro grazie a Pelayo, che deciderà di saldare i pagamenti di tasca sua. Jimena sarà una furia con Manuel e lo accuserà di essere sparito e di non aver dormito con lei al suo ritorno. La ragazza sarà convinta che il marito sia fuggito insieme alla donna misteriosa con cui ha ballato. Maria scoprirà che Jana non ha seguito Abel a Cordova e chiederà spiegazioni all’amica. La cameriera si rifiuterà però di risponderle. Feliciano racconterà a Teresa di suo padre e la giovane lo rassicurerà mentre Ramona se ne andrà dalla tenuta e lascerà a Curro e sua sorella una lettera. Qui la trama completa de La Promessa.

