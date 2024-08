Beautiful, Anticipazioni Puntate del 3 agosto 2024: Hope colpita dal cambiamento di Thomas ma forse c'è dell'altro

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda il 3 agosto 2024 su Canale5, Hope è molto stupita dal cambiamento di Thomas e forse ha cominciato a provare qualcosa per lui. Intanto Deacon sarà sconvolto dalla decisione di Sheila. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 3 agosto 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope e Thomas si troveranno alla Forrester Creations e avranno modo di parlare da soli. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan sarà molto contenta di vedere il Forrester cambiato nei suoi confronti, molto più rispettoso di lei e della loro famiglia allargata. La ragazza gli farà i complimenti e vedendolo così tanto impegnato con la Hope for the Future comincerà a provare per lui un certo trasporto. Che sia solo stima professionale? Intanto Ridge incoraggerà Bill a resistere e a non mollare la presa proprio ora che Sheila ha accettato di diventare sua moglie e presto gli racconterà tutto il suo passato, crimini compresi. La Carter invece si recherà di nuovo da Deacon per rivelargli di voler dire sì allo Spencer. Lo Sharpe rimarrà senza parole ma la spingerà a correre alla Villa.

Beautiful Anticipazioni: Hope stupita dal cambiamento di Thomas

Hope sta per rimettere mano ai suoi progetti per la Hope for The Future e stavolta a darle una mano ci penserà Thomas. La ragazza è convinta che con il Forrester tutti i problemi della linea verranno risolti e niente e nessuno li ostacolerà. La Logan è molto felice che il fratello di Steffy sia tornato a lavorare alla sua collezione e lo è soprattutto perché lo stilista sta dimostrando concretamente quello che ha promesso. Thomas ha assicurato a tutti che non si lascerà più prendere dalla sua ossessione per Hope e non cercherà più di creare fastidi a Brooke. Lavorerà per sostenere la sua azienda e niente più. La figlia di Deacon sarà molto stupita dal cambiamento radicale del suo ex e comincerà a guardarlo con occhi diversi. Svilupperà per lui un interesse che le sembrerà, per il momento, solo professionale ma potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Che Steffy abbia avuto ragione su di lei e sulla sua attrazione verso il fratello?

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Bill pronti al passo finale

Bill ha messo in scena l’atto finale. Lo Spencer ha chiesto a Sheila di sposarlo. Il piano del magnate è quello di conquistare del tutto la fiducia della Carter e convincerla a raccontargli tutti i dettagli del suo passato. La rossa ha accettato la proposta di nozze ma non ha ancora spifferato nulla. Dollar Bill sarà preoccupato; non vorrà davvero sposare la criminale e Ridge lo incoraggerà a non pensare al peggio. Il Forrester sarà certo che la donna crollerà ben prima che possa diventare la signora Spencer e loro, con la polizia e l’FBI, riusciranno a incastrarla e a farla finire in galera.

Beautiful Anticipazioni: Deacon sconvolto dalla decisione di Sheila

Ridge sarà certo che Sheila, ora che è fidanzata, si lascerà scappare qualche rivelazione succulenta, che servirà agli agenti per arrestarla. Bill spererà che non si sbagli, altrimenti dovrà davvero sposare la rossa. Intanto la Carter ancora da Deacon, rivelerà all'ex barista di voler accettare di sposare il magnate. Lo Sharpe sgranerà gli occhi, preoccupato per lei e forse anche un po’ geloso, ma le dirà di capire perché sia così contenta e la spingerà a tornare alla Villa, per dire sì all'innamorato, guardandolo negli occhi.

