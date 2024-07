Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 luglio 2024 - Ridge e Bill continueranno a mettere in atto il loro piano per incastrare Sheila. I due uomini vogliono portare la Carter a confessare i suoi omicidi e con questa confessione incastrarla per sempre. Il Forrester chiederà al suo nuovo e inaspettato alleato di proseguire con la sua farsa e di resistere ancora. Il magnate prometterà di mantenere i nervi saldi e di proseguire con la sua finta ma spererà che tutto finisca presto. Non vorrà più che i suoi cari pensino che abbia perso completamente la testa. Intanto Hope andrà a trovare Deacon al ristorante. La ragazza vorrà parlargli della sua decisione su Thomas ma al suo arrivo troverà il padre impegnato in una strana telefonata, che la metterà in allarme. Successivamente lo Sharpe chiamerà Sheila e le chiederà di raggiungerlo immediatamente. Cosa starà succedendo? Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 luglio 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 27 luglio 2024 - Mujgan era fortemente sospettosa, ed ora sta per trovare la conferma a tutti i suoi dubbi. La donna fruga tra gli effetti personali di Cemile e così scopre che non soltanto ha una relazione amorosa con Nuh, bensì sta persino per sposarlo. Mujgan affronta la sorella a brutto muso, e tra di loro nasce un'accesa discussione. Poco dopo, Kibrit chiama Zeynep per farsi venire a prendere, e Cemile, estenuata dalla lite, si unisce a loro. Quando Benal si ritrova davanti Mehdi lo aggiorna su quanto accaduto tra le sorelle, e sulle imminenti nozze tra Cemile e Nuh. Come reagirà Mehdi? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 luglio 2024 - Jana non sarà per nulla felice del suo fidanzamento con Abel. Mentre il dottore sprizzerà gioia da ogni poro, la cameriera non riuscirà a godersi questo momento. A farle capire che forse non ha preso la decisione giusta sarà Maria, che la invoglierà a interrogarsi sui suoi veri sentimenti per il medico. Intanto Margarita sarà sì in difficoltà con la gestione delle quote della tenuta e nel mirino dei biechi piani di Don Lorenzo ma non perderà il suo smalto e farà di tutto per rimanere una spina nel fianco per Cruz e per mettere zizzania tra Manuel e Jimena. Simona riceverà una lettera da suo figlio Antonio e stavolta la missiva sarà vera e non scritta da Don Carlos. La cuoca si confiderà con Candela, l’unica che potrà capirla. Manuel rivelerà a Jana della sua discussione con Cruz riguardo Ramona e tra i due scoppierà un piccolo litigio mentre Catalina scoprirà che a rubare i suoi soldi è stata la matrigna. Qui la trama completa de La Promessa.

