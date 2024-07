My Home My Destiny 2 Anticipazioni 27 luglio 2024: Mujgan scopre il segreto di Cemile e l'aggredisce!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 27 luglio 2024 su Canale 5: Mujgan è furia cieca contro Cemile!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 luglio 2024, alle 14:30, Zeynep si sta concedendo una serata di svago con Emine, quando viene avvicinata da un uomo. La giovane lo respinge, perché ancora innamorata di Mehdi. Intanto, quest'ultimo riaccompagna Nazli a casa, che, nel cuore della notte, lo chiama e gli chiede di raggiungerla con una scusa; lui l'asseconda e si addormenta da lei. Mujgan, invece, scopre che Cemile e Nuh stanno insieme e vogliono sposarsi. La donna, furiosa, si scaglia contro la sorella...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep ama ancora Mehdi...

Zeynep ce la sta mettendo tutta per voltare pagina, ma si sta rendendo conto che è più facile a dirsi che a farsi. Dopo che Mehdi l'ha presentata come la sua ex moglie, la giovane ha preso atto della fine effettiva del loro matrimonio; così, ha capito che fosse giunto il momento di andare oltre. Pertanto, Zeynep sta provando a concedersi una serata tra donna con Emine al compleanno di Seyhan. Nel corso del party, un gruppo di uomini offre da bere alle ragazze, ed uno di loro sembra essere molto interessato all'avvocato. Zeynep ne è lusingata, però rifiuta le avances, poiché, nonostante il divorzio, continua ad essere innamorata del marito...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi dorme da Nazli...

Mehdi, come la sua ex moglie, sta provando ad andare avanti con la sua vita dopo questa dura separazione. Il meccanico ha venduto la sua officina, ed ora sta discutendo di lavoro con Nazli, con la quale spera di poter entrare in affari. Al termine della loro chiacchierata, Mehdi riaccompagna Nazli a casa sua, che, in seguito, lo contatta nel cuore della notte e lo invita a raggiungerla proprio nella sua abitazione con la scusa di una firma mancante di alcuni documenti; lui la raggiunge, e si addormenta lì...

Mujgan contro Cemile, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 27 luglio 2024

Mujgan era fortemente sospettosa, ed ora sta per trovare la conferma a tutti i suoi dubbi. La donna fruga tra gli effetti personali di Cemile e così scopre che non soltanto ha una relazione amorosa con Nuh, bensì sta persino per sposarlo. Mujgan affronta la sorella a brutto muso, e tra di loro nasce un'accesa discussione. Poco dopo, Kibrit chiama Zeynep per farsi venire a prendere, e Cemile, estenuata dalla lite, si unisce a loro. Quando Benal si ritrova davanti Mehdi lo aggiorna su quanto accaduto tra le sorelle, e sulle imminenti nozze tra Cemile e Nuh. Come reagirà Mehdi?

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.30.