Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 luglio 2024 - Hope prenderà la sua decisione definitiva. Nonostante la conversazione avuta con Liam, la Logan sceglierà di non rinunciare alla sua collezione e alla sua carriera e informerà tutti di rivolere Thomas alla Forrester, come suo stilista. Taylor, Douglas e Steffy saranno molto contenti e stavolta pure Brooke non storcerà il naso, convinta che la figlia stia prendendo la strada giusta per migliorare la situazione e per rendere roseo il suo futuro. Il Forrester ringrazierà per questa grande opportunità e dimostrazione di fiducia e prometterà di mantenere la parola data, ovvero di non rendere le cose mai più complicate con azioni scellerate. Si dedicherà solo al lavoro e al bene dell’azienda e della Hope for the Future. Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 20 luglio 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 20 luglio 2024 - Zeynep, Sakine, Emine, Sultan ed Nermin si sono trasferite nella loro nuova casa, quella in cui abiteranno tutte insieme, e ne sono tutte molto felici. Con entusiasmo, iniziano a ridipingere le pareti tra chiacchiere confidenziali e risate di cuore. L'atmosfera è tanto allegra quanto rilassata, poiché le cinque sentono che finalmente stanno per iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Tuttavia, Zeynep non riesce a nascondere di continuare a soffrire per la fine del suo matrimonio: è ancora innamorata di Mehdi ed è ancora gelosa di Benal. Emine prova a confortarla... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 luglio 2024 - Cruz e Don Lorenzo non riusciranno a truffare Margarita a causa di Catalina, che informerà la zia e le impedirà di perdere la sua vincita. Per la marchesa sarà un colpo di scena traumatico e, in preda all’ira, imporrà a Don Lorenzo di trovare velocemente un’altra soluzione. Intanto Manuel, distrutto per aver perso suo figlio e per la sua vita matrimoniale di certo non felice, deciderà di fare qualcosa per ritrovare la felicità. Jimena avrà paura di perderlo e fingerà una ricaduta per impedirgli di allontanarsi da lei. Candela scoprirà che Don Carlos è partito senza di lei e, passato l’iniziale sbigottimento, capirà di essere contenta di non aver dovuto lasciare la sua casa. Pia cercherà di tornare alla normalità dopo l’addio a Diego e anche di avere un rapporto civile con Petra. Peccato che la cameriera non abbia intenzione di accettare alcuna tregua con lei. Qui la trama completa de La Promessa.

