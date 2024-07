La Promessa Anticipazioni 20 luglio 2024: Catalina salva Margarita dalla rovina. Cruz è inviperita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 20 luglio 2024. Nell’episodio della Soap vedremo che Margarita non firmerà il contratto truffaldino e si salverà dalla rovina. Tutto questo grazie all'intervento di Catalina. Cruz sarà una furia!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 20 luglio 2024, alle ore 15.45, Cruz e Don Lorenzo non riusciranno a truffare Margarita a causa di Catalina, che informerà la zia e le impedirà di perdere la sua vincita. Per la marchesa sarà un colpo di scena traumatico e, in preda all’ira, imporrà a Don Lorenzo di trovare velocemente un’altra soluzione. Intanto Manuel, distrutto per aver perso suo figlio e per la sua vita matrimoniale di certo non felice, deciderà di fare qualcosa per ritrovare la felicità. Jimena avrà paura di perderlo e fingerà una ricaduta per impedirgli di allontanarsi da lei. Candela scoprirà che Don Carlos è partito senza di lei e, passato l’iniziale sbigottimento, capirà di essere contenta di non aver dovuto lasciare la sua casa. Pia cercherà di tornare alla normalità dopo l’addio a Diego e anche di avere un rapporto civile con Petra. Peccato che la cameriera non abbia intenzione di accettare alcuna tregua con lei.

La Promessa Anticipazioni: Catalina salva Margarita dalla truffa

Cruz e Don Lorenzo sono pronti a truffare Margarita. Peccato che i loro piani non abbiano seguito. Al momento della stipula del contratto ci sarà un colpo di scena. Grazie all’intervento di Catalina, la vedova di Don Fernando non firmerà alcuna carta e si renderà conto di essere stata quasi messa a tacere. La cosa farà scoppiare ancora di più la guerra tra lei e Cruz e la marchesa penserà di correre immediatamente di nuovo ai ripari. Spronerà il cognato a escogitare un nuovo modo per liberarsi della loro nemica comune ma stavolta a cosa penseranno?

Anticipazioni La Promessa: Jimena finge una ricaduta per non perdere Manuel

Jimena ha finto il suo aborto e Manuel, convinto che sua moglie abbia perso davvero il bambino, è distrutto dal dolore. Il marchese teme di non riuscire più a dare un erede alla sua famiglia ed è molto triste per il suo infelice matrimonio. Il ragazzo vorrà però ritornare a essere felice e penserà a qualcosa che possa farlo sorridere. Jimena avrà paura che suo marito possa allontanarsi da lei e per impedirlo, al culmine della rabbia, fingerà una ricaduta. Il marchese sarà così costretto a tornare al suo fianco e a darle tutte le sue attenzioni.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela abbandonata!

Candela era pronta a partire ma una lettera ha cambiato per sempre la sua vita. Don Carlos è andato via senza di lei e tra loro sembra essere tutto finito. La cuoca sarà inizialmente molto scossa ma poi si renderà conto di essere felice per questa scelta, che le permetterà di stare ancora a La Promessa, circondata dalle persone che ama. Intanto Pia cercherà di tornare alla normalità dopo l’addio a Diego. La governante tenterà di avere un rapporto pacifico con Petra ma la cameriera si rifiuterà di concederle anche solo una tregua.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.