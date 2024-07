My Home My Destiny 2 Anticipazioni 20 luglio 2024: Zeynep triste e gelosa, Emine prova a consolarla...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 20 luglio 2024 su Canale 5: Zeynep sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, ma non riesce a nascondere il suo dolore...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 luglio 2024, alle 14:30, Mehdi consegna a Cemile una busta contenente i soldi della vendita dell'officina. Sia lei che Mujgan rifiutano, però lui insiste e spiega loro che si tratta dell'eredità del padre. Dopodiché, Mehdi chiede a Benal come voglia organizzare la sua vita da futura madre; lei gli risponde che le piacerebbe vivere con lui. Intanto, Zeynep, Sakine, Emine, Sultan ed Nermin si sono trasferite nella loro nuova casa e sembrano felici di iniziare questo nuovo capitolo della loro vita. Tuttavia, l'avvocato è ancora molto giù di morale per la fine del suo matrimonio...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi consegna dei soldi alle sorelle...

Alla fine, Mehdi è giunto ad un'amara conclusione. Dopo che Zeynep lo ha lasciato, il meccanico ha preso una drastica decisione, ossia mettere in vendita la sua officina. Ora che è riuscito a concludere l'affare, Mehdi - con aria affranta - torna a casa, dove ad attenderlo ci sono le sue sorelle. Il giovane consegna a Cemile una busta contenente i soldi ricavati dalla vendita; sia lei che Mujgan sono restie ad accettare la donazione di Mehdi, il quale, però, insiste e spiega loro che quel denaro, in fin dei conti, è il frutto dell'eredità del loro padre...

My Home My Destiny Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 20 luglio 2024

My Home My Destiny Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 20 luglio 2024

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal spiazza Mehdi!

Per Mehdi è giunto il momento di parlare a quattr'occhi anche con Benal, che, da quando Zeynep ha abbandonato il tetto coniugale, è tornata a vivere da lui. Mehdi interroga la sua ex amante, chiedendole in che modo pensa di organizzare la sua vita da futura mamma. Benal gli apre il suo cuore, rispondendogli che le piacerebbe poter abitare nella stata casa, divisa da una parete, in modo tale che lui possa vedere la figlioletta tutte le volte che lo desidera pur mantenendo una certa privacy. Quale sarà la risposta di Mehdi?

Il dolore di Zeynep, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 20 luglio 2024

Zeynep, Sakine, Emine, Sultan ed Nermin si sono trasferite nella loro nuova casa, quella in cui abiteranno tutte insieme, e ne sono tutte molto felici. Con entusiasmo, iniziano a ridipingere le pareti tra chiacchiere confidenziali e risate di cuore. L'atmosfera è tanto allegra quanto rilassata, poiché le cinque sentono che finalmente stanno per iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Tuttavia, Zeynep non riesce a nascondere di continuare a soffrire per la fine del suo matrimonio: è ancora innamorata di Mehdi ed è ancora gelosa di Benal. Emine prova a confortarla...

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.30.