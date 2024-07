Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.00 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 luglio 2024 - Steffy sarà molto in ansia per Hope e non saprà come affrontare un altro argomento spinoso della sua vita. La Forrester dovrà rivelare alla sorellastra che la sua collezione, nonostante i suoi tentativi di salvarla, rischia di essere chiusa. Ma come riferirglielo senza crearle ulteriore dolore? La figlia di Brooke non si è infatti ancora ripresa dall’addio di Douglas. Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 7 luglio 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 7 luglio 2024 - per Zeynep non è semplice compiere questo passo, però ormai ha preso una decisione e la porterà avanti: sta per lasciare casa Karaca e, quindi, sta per dire addio a Mehdi e alla figlioletta. La ragazza, con il cuore a pezzi, ma comunque determinata come non mai ad andare fino in fondo, si sta recando dal proprietario di una casa che vorrebbe prendere in affitto insieme a Sakine e Sultan. Purtroppo, però, sta per scoprire che c'è un grande problema: l'uomo non è disposto ad affittare il suo appartamento ad una donna single... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 luglio 2024 - Don Lorenzo metterà in allarme Cruz. Il conte informerà sua cognata che Margarita ha dei sospetti su di lei e crede che sia coinvolta anzi colpevole della morte di suo marito Don Fernando. Tra la marchesa e la madre di Martina continuerà a esserci molta tensione e le cose peggioreranno quando alla tenuta si presenteranno sia il duca Antonio che il Conte de Anil. Cruz scoprirà che la vedova di Don Fernando era al corrente della visita del futuro marito di sua figlia e che non ha voluto dire nulla. Don Carlos sarà molto triste e confiderà a Simona cosa lo turba. Le ricerche di Ramona continueranno e Curro vorrebbe partecipare. Suo padre gli impedirà di fare qualsiasi mossa. Jimena rischierà di farsi molto male durante una gita al fiume. Qui la trama completa de La Promessa.

