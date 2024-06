Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 giugno 2024 - Thomas sarà una vera e propria furia. Il Forrester non riuscirà a digerire il fatto che sua sorella si sia messa contro di lui e Paris cercherà di consolarlo. Steffy rimarrà ferma sulle sue decisioni e non si lascerà per nulla condizionare dalla rabbia e dal rancore di suo fratello mentre Taylor cercherà di mediare tra i suoi figli. La Hayes sarà impegnata anche come Cupido tra Brooke e Hollis, il cameriere di Deacon, palesemente invaghito della Logan e pronto a farle una corte spietata, che la bionda sembrerà voler accettare. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 giugno giugno 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 giugno 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 29 giugno 2024 - Mujgan, dopo aver avuto un duro faccia a faccia con Mehdi, ha capito di dover vivere la sua vita, indipendentemente da lui. Infatti, la donna, avendogli fatto da seconda madre, ha spesso dovuto anteporre la sua felicità alla propria; adesso, è pronta a concentrarsi su di sé. Ed è proprio per questa ragione che Mujgan, incurante di quanto ciò potrebbe ferire Mehdi, decide d'incontrarsi di nascosto con il suo primo ed unico amore, Burhan, acerrimo nemico di suo fratello...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 24 al 29 giugno 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 giugno 2024 - Fernando deciderà di lasciar perdere la sua vendetta contro Don Alonso. Il padre di Martina spronerà sua moglie a lasciare la casa di suo fratello e a tornare a Madrid, senza più scatenare la sua guerra contro i cognati. Intanto Cruz sarà sempre più inviperita contro Margarita e suo marito, che vogliono spadroneggiare a destra e a manca. La marchesa spingerà il suo consorte a prendere sul serio questa minaccia. Teresa sarà sconvolta dallo schiaffo che Jimena le ha dato e la marchesina, pentita, le chiederà di non dirlo a nessuno per paura di ripercussioni. Jana si renderà conto che la moglie di Manuel soffre di sbalzi di umore e consiglierà al marchese di starle vicino. Feliciano cercherà di far pace con Pia ma lei continuerà a fargli molte domande e vorrà sapere come lui abbia avuto l’informazione sul convento. Più tardi il ragazzo verrà di nuovo attaccato dai colleghi ma Don Romulo sgriderà tutti chiedendo al suo personale di avere maggiore riguardo verso il giovane. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 al 29 giugno 2024.