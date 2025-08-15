Beautiful, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 agosto 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 17.50 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure della coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Oggi non andranno in onda Forbidden Fruit, If you Love e Io sono Farah.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 15 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 15 agosto 2025 - rivedremo il momento del confronto tra Steffy, Hope e Thomas. Ora che Eric si è svegliato la Forrester può tornare all’attacco con suo fratello e risolvere l’altra questione che la tormenta ovvero la relazione tra il suo amato fratellone e la Logan. La moglie di Finn è convinta che la figlia di Brooke non faccia sul serio e che si stia approfittando del giovane stilista, di cui non è innamorata e che non amerà mai. Per questo deciderà di intervenire a gamba tesa, nella speranza di allontanare i due ma avrà una brutta sorpresa. Intanto Ridge, dopo essersi confidato con Brooke, si recherà da Finn per avere notizie su suo padre e per ringraziarlo per aver salvato il patriarca... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

La forza di una donna: Anticipazioni del 15 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 15 agosto 2025 - Seyfullah annuncia che presto Ceyda sposerà Peyami. Dopodiché, Jale comunica ad Enver e ad Hatice che ha trovato il donatore per Bahar, e si tratta di Sirin. I due litigano, e si dicono pronti a divorziare. La dottoressa interviene per sedare gli animi, ma senza successo. Intanto, Teoman toglie a Yeliz anche l'automobile. Così, la donna, insieme a Bahar e Ceyda, pensa di dover reagire. Sirin, invece, parla dei suoi sospetti su Sarp a Levent. In un secondo momento, la perfida riccia si accorge che qualcuno la sta seguendo... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 15 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 agosto 2025 - Cruz sta facendo di tutto per fiaccare lo spirito di Jana e farla desistere dal suo intento di sposare Manuel. La marchesa affilerà così astutamente le armi da far sì che Manuel sia suo complice. La nobile riferirà al figlio di voler organizzare una festa di fidanzamento per lui e la sua compagna e di volerlo fare per aiutare entrambi. Dovranno però inventare un passato credibile per la giovane, affinché nessuno la prenda di mira. Il marchesino sarà contento e dirà alla madre di volersi occupare lui stesso di questa faccenda. Intanto Julia affronterà José Juan e scoprirà che il fratello di Paco ha ricevuto dei soldi da Don Lorenzo e che in cambio lui dovrà aiutarlo a liberarsi di Curro. La ragazza ne sarà molto delusa e rifletterà a lungo sul triste futuro che sembra attenderla... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

