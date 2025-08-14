Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 agosto 2025, replica: Steffy in ansia per Thomas, deve lasciare Hope e subito!

Anticipazioni TV

Beautiful continua ad andare in replica nel daytime di Canale5 e nella puntata del 15 agosto 2025 rivedremo Steffy preoccupata per suo fratello. La Forrester aggredirà Hope ma dovrà vedersela con Thomas, più furioso di lei. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Beautiful continua con le sue repliche in onda nella pausa estiva degli episodi inediti, che torneranno dopo Ferragosto. Nella puntata in onda il 15 agosto 2025, trasmessa alle ore 13.45 sempre su Canale5, rivedremo il momento del confronto tra Steffy, Hope e Thomas. Ora che Eric si è svegliato la Forrester può tornare all’attacco con suo fratello e risolvere l’altra questione che la tormenta ovvero la relazione tra il suo amato fratellone e la Logan. La moglie di Finn è convinta che la figlia di Brooke non faccia sul serio e che si stia approfittando del giovane stilista, di cui non è innamorata e che non amerà mai. Per questo deciderà di intervenire a gamba tesa, nella speranza di allontanare i due ma avrà una brutta sorpresa. Intanto Ridge, dopo essersi confidato con Brooke, si recherà da Finn per avere notizie su suo padre e per ringraziarlo per aver salvato il patriarca. Vediamo insieme ne dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful: Eric è sveglio, ora Steffy può pensare ad altro

Con Eric sveglio e probabilmente fuori pericolo, Steffy può tirare un sospiro di sollievo e può tornare a pensare ad altre faccende rimaste in sospeso, tra cui la relazione – per lei assurda – tra Thomas e Hope. La ragazza è molto preoccupata per suo fratello; è infatti più che mai convinta che la Logan non abbia un vero interesse per il suo innamorato e che lo stia solo illudendo. E la cosa è grave, visto quanti sacrifici il giovane designer ha fatto per riprendersi e per tornare a una vita normale. Se Hope lo silurasse, come lei teme, Thomas crollerebbe e tutti i suoi sforzi saranno vanificati. Steffy non può permettere che tutto questo accada, non ora né mai.

Beautiful Anticipazioni 15 agosto 2025: Steffy aggredisce Hope e prega Thomas di lasciarla

Steffy troverà Hope e Thomas insieme – e abbracciati – alla Forrester Creations e la cosa non le piacerà per nulla. La Forrester si infurierà come non mai e non terrà a freno la lingua. La ragazza rivelerà ai due di non riuscire a sostenere la loro relazione e di pensare che loro due non siano fatti per stare l’uno accanto all’altra. La giovane metterà suo fratello in guardia e lo pregherà di lasciare la Logan ma sia lo stilista che Hope continueranno a ribadire di essere certi delle loro azioni e di non aver bisogno dei consigli di nessuno. Sarà soprattutto Thomas a picchiare duro contro la sorella, tanto che chiederà alla sua compagna di lasciarlo solo con lei per chiarire alcune cose, una volta per tutte.

Ridge ringrazia Finn per aver salvato Ridge, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Ridge è in crisi e dopo aver a lungo parlato con Brooke, a cui ha confessato tutte le sue preoccupazioni, il Forrester deciderà di parlare con Finn, per sapere da lui la verità sulla salute di suo padre. Lo stilista domanderà al dottore cosa riserverà loro il futuro e lo ringrazierà per aver salvato la vita di Eric, scusandosi anche per non avergli dato fiducia sin da subito. Il medico lo rassicurerà dicendogli di aver capito da subito cosa lo frenasse e gli confesserà di non potergli dare certezze sulle condizioni future del patriarca ma gli dirà di essere comunque fiducioso che tutto tornerà come prima, anzi meglio di prima.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.