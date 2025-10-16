Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood rivela il sesso del suo quinto figlio ed è pronta a far tornare la sua Steffy!

Anticipazioni TV

Steffy sta per tornare nelle puntate americane di Beautiful, parola di Jacqueline MacInnes Wood. L'attrice riappare sui social dopo mesi di silenzio, rivela il sesso del suo quinto figlio e si prepara a riprendere il lavoro nei panni di Steffy, pronta ad affrontare il suo peggiore incubo: Luna Nozawa!

Steffy Forrester sta per tornare nelle puntate americane di Beautiful e lo annuncia quando in Italia la figlia di Ridge sta per affrontare uno dei momenti più critici di tutta la sua storia. Sì perché, ve lo abbiamo anticipato da poco, la ragazza si troverà le mani macchiate del sangue di Sheila (o meglio di quella che crederà essere la Carter) e dovrà convincere suo marito di non averlo fatto di proposito ma solo per legittima difesa.

Negli USA, Steffy dovrà invece fare i conti con Luna, che lei ha creduto morta sino a ora. La Forrester è assente dalle trame della Soap per via della gravidanza di Jacqueline MacInnes Wood, che è tornata da pochissimo sui social rivelando il sesso del suo quinto figlio ma anche facendosi fotografare sul set, briosa e pronta ad affrontare una nuova stagione ricchissima per il suo personaggio. Noi vi sveliamo ora tutto quello che sta succedendo e succederà ma vi riveliamo anche se il nuovo arrivato è un maschietto o una femminuccia. E cominciamo proprio da questo.

Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood torna sui social e sul Set

Ci siamo, Steffy sta tornando! Dopo mesi di assenza dai social, a cui lei è molto dedita, Jacqueline MacInnes Wood è tornata a parlare di sé sui suoi profili e ha pubblicato le prime foto insieme al suo quinto figlio di cui ha rivelato il sesso. L’attrice si è presa una pausa da tutti gli impegni di lavoro e si è dedicata solo alla sua famiglia. Sul suo posto su Instagram ha aggiunto una didascalia “A little slice of paradise”, una piccola fetta di paradiso, annunciando di aver dato alla luce un maschietto, il quinto maschietto della sua cucciolata, e di aver fatto una retromarcia dai social per dedicarsi a una stagione e a un momento di magia e di tranquillità per cominciare dei nuovi inizi.

E in effetti di nuovi inizi si parla sia nella sua nuova vita di madre e di moglie ma anche di professionista, pronta ad affrontare una trentanovesima stagione di Beautiful, piena di novità e di colpi di scena, che ci lasceranno senza parole. E lasceranno sicuramente senza fiato soprattutto Steffy, che dovrà confrontarsi di nuovo con la ragazza che ha seminato il panico nella sua famiglia: Luna Nozawa.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy sta tornando a casa!

Tra le foto pubblicate sui social da Jacqueline MacInnes Wood ce n’è una che la ritrae, in un momento di svago, sui nuovi set di Beautiful. Una delle prime novità della nuova stagione sono i luoghi alla Soap, che si è trasferita in una location più grande, che permetterà di avere più set e quindi più ambientazioni per le trame. Torneranno le grandi passerelle ma anche i grandi spazi dei primi anni e su quelli si muoveranno tutti i personaggi, Steffy compresa anzi in pole position. Sì perché la Forrester tornerà a essere una delle protagoniste indiscusse dei prossimi episodi americani, visto che dovrà affrontare la scoperta che Luna è viva e che ha di nuovo fatto danno. La figlia di Ridge ha preso una piccola pausa da Los Angeles insieme ai bambini ma il suo ritorno è ormai vicino, tanto che Finn è in dubbio se rivelarle ogni cosa prima che lei sia in città o se aspettare di riaverla in casa.

Cosa succederà nelle prossime puntate americane di Beautiful?

La domanda a inizio di questo paragrafo ha una sola risposta: di tutto! Sì, colpi di scena e inaspettate reazioni sono alle porte e ne vedremo davvero delle belle! Tremeremo, ci appassioneremo e forse piangeremo anche. Tutti questi sentimenti li proverà Steffy, che tornerà a casa con un problema enorme da risolvere: come liberarsi di Luna! Non sarà facile, manco un po’, vista la pericolosità della giovane. Luna è incinta di Will e potrebbe persino mettere Ridge contro Bill e Katie per via della sua condizione ma anche rovinare per sempre il matrimonio tra Sheila e Deacon, deluso dal fatto che sua moglie non gli abbia detto la verità. E di sicuro la vita di tutti, Forrester e Spencer, cambierà radicalmente. Possibile che Steffy finirà per fare qualche mossa azzardata? Probabile, così come è possibile che se la prenda di nuovo con Hope e rimanga delusa dalla decisione di suo padre di ripristinare la Hope for the Future senza prima consultarla. Insomma nulla sarà più lo stesso e tanti nodi verranno al pettine. Non vediamo l’ora di vedere in TV tutto quello che ci aspetta!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.