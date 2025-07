Beautiful Anticipazioni Americane: Colpo di scena, Luna è viva! Come è possibile?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful abbiamo avuto conferma che Luna non è veramente morta. Ma cosa è successo alla giovane Nozawa? Scopriamolo e vediamo cosa sta accadendo degli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

Colpo di scena, nemmeno troppo inaspettato, nelle puntate americane di Beautiful. Luna è viva ed è nascosta da tutti, forse persino a sua madre Poppy. Ma cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5? Chi sta cercando di tenere la ragazza lontana dai pericoli, dai guai e dalla sua famiglia? Ora vi sveliamo tutto e vi anticipiamo che è una storia già vista e che vi farà dire “ancora?”.

Beautiful: ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap

Per capire meglio questo colpo di scena è utile fare un piccolo recap di cosa è successo negli episodi americani di Beautiful, andati in onda nel mese di luglio. Mentre in Italia stiamo assistendo al confronto tra Finn, Hope, Thomas e Steffy riguardo alla questione Emma Barber, negli USA Liam è guarito dal cancro miracolosamente e Finn e Bridget sono certi che ci sia qualcosa sotto. Steffy è invece reduce da una sparatoria. Luna - che su Canale5 vediamo ancora come una dolce ragazza ma sappiamo che diventerà una pazza assassina – le ha teso una trappola e se non fosse stato per Sheila Carter e per lo Spencer, la Forrester probabilmente avrebbe fatto una brutta fine. Proprio in virtù di quanto successo, Steffy ha ringraziato Sheila e le ha rivolto la parola, senza urlarle contro, dopo anni. Luna è invece stata dichiarata morta da sua zia Li, che ha informato la famiglia che la sua giovane nipotina non ce l’ha fatta a causa della terribile ferita da arma da fuoco, provocato da Liam, deciso a proteggere la madre di sua figlia. Le cose sembrano chiare ma vi riveliamo che non è così, qualcosa bolle in pentola ed è appena stato svelata una verità: Luna è viva!

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è viva, avevamo ragione!

Luna è stata dichiarata morta e Finn e Poppy hanno saputo per primi che la loro figlia non c’è più. I due non hanno mostrato grande disperazione e la cosa è sembrata abbastanza strana, almeno per quanto riguarda Penelope, che si è detta persino contenta che sia scomparsa e che non semini più terrore e morti al suo passaggio. L’unica persona che ha mostrato un po’ più di interesse e commozione per la ragazza è stata Sheila, che si è stupita del fatto che per la Nozawa ci sia stata una commemorazione lampo. E siamo rimasti anche noi abbastanza stupiti della cosa. Sì perché ci è sembrato strano che un personaggio come Luna sia scomparso dalle trame così, senza troppi strascichi nelle puntate successive. E abbiamo cominciato a pensare che qualcosa bollisse in pentola. Le puntate americane di Beautiful ci hanno finalmente dato la risposta ai nostri dubbi anzi ci hanno confermato che avevamo ragione a storcere in naso. Luna è viva ed è stata trasportata in un altro luogo da una persona che ha intenzione di occuparsi di lei come non ha fatto in tutti questi anni.

Beautiful: Ecco chi ha salvato Luna!

E chi potrebbe essere questa persona se non la dottoressa che l’aveva in cura? Ovviamente stiamo parlando di Li, che di inganni con finte morti se ne intende. Vi ricordate quando finse che Finn fosse morto per occuparsi di lui e tenerlo lontano dai Forrester e da Sheila? Ecco bene, la donna sta facendo esattamente la stessa cosa con la nipote.

Li ha informato Finn di volersi prendere un’aspettativa per rinfrancarsi dai drammi che la sua famiglia ha vissuto ultimamente e nonostante le domande insistenti di suo figlio, che ha storto il naso, stupito da questa decisione, la dottoressa è stata in grado di mantenere il suo segreto. Ha solo confermato di doversi occupare di una faccenda di cui avrebbe dovuto curarsi ben prima e il marito di Steffy ha pensato che sua madre voglia concentrarsi su se stessa. Ma sbaglia e di grosso!

Li ha portato Luna fuori dall’ospedale e la sta tenendo sotto controllo personalmente. Nella sua mente c’è, sicuramente, il progetto di dare alla ragazza la possibilità di redimersi ma alle sue condizioni. Non poteva di certo lasciarla in balia di Poppy o peggio ancora di Sheila, che – per un motivo o per un altro – non sono certo buoni esempi. Insomma Li vuole fare la nonna accudente e siamo certi che questo segreto creerà non pochi problemi. Il medico è per il momento serena e sa che nessuno si metterà, almeno non ora, a capire cosa sia successo a Luna. Sono tutti concentrati, infatti, su Liam e sulla sua miracolosa guarigione ed è quello che sta catturando l’attenzione, non certo la morte di una giovane assassina, che avrebbe potuto avere quella vita migliore che lei vuole darle.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.