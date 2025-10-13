Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge giura vendetta contro Luna ma Katie e Bill lo fermano, ecco perché

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Ridge vuole vendetta e desidera che Luna finisca in galera anche se incinta. Bill e Katie gli chiederanno di aspettare e per un motivo per loro molto importante. Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Il ritorno di Luna o meglio la sua inaspettata resurrezione stile Taylor, ha fatto infuriare tutti, Ridge in pole position. Nelle puntate americane di Beautiful le cose si stanno mettendo malissimo sia per la famiglia Spencer che per i Forrester. Entrambe devono fare i conti con un’assassina ora convinta di aver avuto il suo lasciapassare e di poter avere quella pace famigliare che ha sempre inseguito. Ma la giovane dovrà fare i conti con l’erede di Eric, che desidera sopra ogni cosa proteggere sua figlia Steffy. Ma dovrà vedersela con le decisioni di Katie e Bill, desiderosi anche loro di aiutare il loro figlio Will a uscire da questa terribile storia. I tre si troveranno uno contro l’altro oppure troveranno un accordo per non far degenerare ulteriormente la situazione?

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge pronto a rispedire Luna in prigione

La notizia che Luna è ancora viva è ormai diventata dominio pubblico e tutti sanno di doversi mettere al sicuro dalla follia della Nozawa. Finn ha ripudiato sua figlia e non vuole sapere più nulla di lei, non dopo quello che ha fatto. Deve però risolvere la questione “come dirlo a Steffy?”. Taylor e Ridge sono nella sua stessa situazione ma lo stilista ha anche altro in mente: vuole rispedire la Nozawa in carcere il prima possibile anche se lei è incinta. Per il figlio di Eric la gravidanza di Luna non è una scusa valida per evitarle la galera e no, sicuramente non accetterà che la nipote di Sheila rimanga a piede libero, nemmeno se porta in grembo l’erede di Bill. Ha dovuto però frenare la sua ira per via dello Spencer e di Katie, che gli hanno chiesto di aspettare una loro importante mossa.

Katie e Bill fermano l’ira di Ridge, ecco perché e cosa sta succedendo nelle puntate USA di Beautiful

Katie e Bill hanno gli artigli affilati e vogliono difendere Will tanto quanto Ridge vuole fare con Steffy. I due hanno chiesto al Forrester di aspettare prima di chiamare la polizia e di denunciare la Nozawa, devono prima fare il test del DNA al bambino di Luna, per scoprire se sia davvero uno Spencer. Sarà Bridget a occuparsene e nessuno dovrà muoversi o fare qualcosa prima che la Forrester abbia avuto i risultati del test. Ridge ha accettato di pazientare ma una volta saputa la verità sul piccolo in arrivo, interverrà… almeno secondo i suoi piani ma temiamo che verranno disattesi.

Beautiful Anticipazioni: Ridge vs Katie e Bill a causa del bambino di Luna

Il test del DNA dirà a tutti se il bambino di Luna è figlio di Will o meno. Il giovane Spencer ha ribadito di non avere alcun interesse verso la Nozawa ma lei, come in trance, gli ha ribadito di essere convintissima che lui amerà la loro creatura e probabilmente pure lei. Siamo abbastanza certi che il risultato del test cambierà alcune opinioni ma non tanto in Will quando in suo padre e sua madre, che forse non vorranno – o meglio non lo vorrà Katie e convincerà di conseguenza Bill – che la madre del loro nipotino passi la gravidanza in carcere. Temiamo quindi che la Logan spingerà il suo ex a tenere Luna alla Villa e magari a farle dare i domiciliari, cosa che farà infuriare Ridge. Lo stilista sarà convinto che la nipote di Sheila non starà quieta nella grande casa, non lo ha fatto in passato e non lo farà di certo in futuro, e continuerà quindi a dare fastidio a Steffy. Insomma il designer spingerà per farla finire in galera e buttare la chiave ma si troverà contro Bill Spencer (di nuovo) e sua cognata. Prevediamo una guerra nella guerra e la situazione diventerà ancora più critica. Speriamo solo che non causi più dolore di quanto già non sia successo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.