Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 agosto 2025

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Innocence e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 23 agosto 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 agosto 2025

Scopriamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 23 agosto 2025, di Beautiful in onda in replica alle ore 13.35, di Innocence in arrivo alle ore 17.50 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful va in onda in Replica: Ecco cosa rivedremo della puntata del 23 agosto 2025

Beautiful continua ad andare in replica e anche la puntata del 23 agosto 2025 è un episodio già trasmesso su Canale5. Le anticipazioni ci rivelano che Hope è ancora sconvolta da quanto le ha confessato Finn e da come abbia cercato di metterla in guardia da Thomas. La ragazza inizialmente ha minimizzato l’accaduto ma poi sentendo di Emma, ha cominciato a tremare. La vicenda della sua amata stagista ancora la turba e riviverla ma soprattutto pensare che Thomas possa essere in qualche modo coinvolto, la farà sudare freddo anche quando si troverà a parlarne con Steffy alla Forrester Creations. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Scopriamo le Anticipazioni della puntata di oggi 23 agosto 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 23 agosto 2025 - un flashback ci mostra Irem a casa di Ela; la ragazza è andata a scusarsi con lei per averle fatto male strappandole l’orecchino in discoteca ma le cose sfuggono di mano a entrambe. Ela chiama Ilker e gli chiede di raggiungerla ma finge di essere sola; Irem – infuriata – prende un vaso e tenta di darlo in testa a Ela ma invece che la sua rivale, colpisce Bahar. Harun porta via sua figlia; i due incontrano Ilker sulle scale e Irem – indignata – si toglie l’anello di fidanzamento e lo getta a terra. Ritornati nel presente, al telefono Ilker chiede a Ela di mentire in tribunale. La giovane obbedisce e afferma davanti al giudice di aver chiamato lei l’Ilgaz in ospedale. Irem ascolta una delle conversazioni tra di loro e decisa a prendersi la sua vendetta, tenta il suicidio in diretta social. Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Ecco la Trama della puntata di oggi 23 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 agosto 2025 - Catalina deciderà di riprendere la sua vita come se nulla fosse successo. Le anticipazioni ci rivelano che la ragazza si presenterà a tavola con tutta la sua famiglia ma dovrà affrontare un discorso che non avrebbe voluto sentire, almeno non adesso. Intanto Cruz spronerà Jana a concludere la lista di invitati dalla festa del fidanzamento e la ragazza avrà sempre più paura di fare qualche mossa falsa che la metta in difficoltà. José Juan pretenderà che Julia gli sia riconoscente per il matrimonio riparatore che le ha organizzato mentre Petra punirà Maria imponendole un mese senza giorni di riposo, per aver saltato alcuni suoi turni per dare una mano a Padre Samuel. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 17 al 23 agosto 2025

