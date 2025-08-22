Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 agosto 2025, replica: Hope sconvolta, Finn ha ragione?

Anticipazioni TV

Continuano le repliche di Beautiful e nella puntata in onda su Canale5 il 23 agosto 2025 dopo aver parlato con Finn, Hope si troverà a parlare di Thomas con Steffy, convinta che il marito stia esagerando su suo fratello. Ma la Logan sarà d'accordo con lei? Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Per Hope è un grande dilemma. Nella puntata – in replica – di Beautiful, in onda il 23 agosto 2025, alle ore 13.45, la ragazza è ancora sconvolta da quanto le ha confessato il dottore e da come abbia cercato di metterla in guardia da Thomas. La ragazza inizialmente ha minimizzato l’accaduto ma poi sentendo di Emma, ha cominciato a tremare. La vicenda della sua amata stagista ancora la turba e riviverla ma soprattutto pensare che Thomas possa essere in qualche modo coinvolto, la farà sudare freddo anche quando si troverà a parlarne con Steffy alla Forrester Creations. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Steffy deve proteggere Thomas a ogni costo

Steffy è corsa ai ripari ed è andata a informare Thomas delle dichiarazioni che va rilasciando Xander. La Forrester è infuriata con il ragazzo ma è anche preoccupata che suo marito si faccia strane idee su suo fratello e che le cose in famiglia, tornino a essere complicate. Per questo è andata subito a parlare con il suo fratellone, convinta che lui debba dimostrare – ora più che mai – di essere un uomo cambiato. Continuerà anche a pensare che Thomas debba lasciare Hope e che i due debbano stare lontani l’uno dall’altra, per evitare spiacevoli complicazioni e ritorni a un passato che mai e poi mai deve essere rivissuto.

Finn in ansia per Hope nelle puntate di Beautiful

Finn ha chiamato Hope nel suo ufficio per raccontarle, senza occhi e orecchie indiscrete, del suo incontro con Xander. Il dottore le ha confessato di essere molto preoccupato per le dichiarazioni dell’Avant e di avere molta paura che possa avere ragione. Le ha detto di tutte le confessioni del ragazzo ma soprattutto le ha rivelato che il giovane ha puntato il dito contro Thomas, accusandolo di essere l’assassino di Emma Barber. Hope ha minimizzato subito e non ha creduto possibile una cosa simile ma poi alcuni dettagli del racconto dell’ex stagista della Forrester, hanno cominciato a inquietarla.

Beautiful: Hope spaventata dai racconti di Xander

Finn ha raccontato a Hope che Xander gli ha parlato di Emma Barber e della terribile notte in cui la ragazza è morta. Alcuni dettagli rivelati dall’Avant hanno lasciato Hope senza parole anzi l'hanno fatta proprio tremare. Possibile davvero che Finn o meglio Xander abbiano ragione e che davvero Thomas possa essere in qualche modo coinvolto con la morte della stagista. La giovane ha lascito lo studio del dottore con mille punti di domanda in testa, che solo il Forrester potrà fugare… e così succederà tra non molto. E mentre Finn avrà un altro incontro con Xander, Hope si troverà a parlare dell'accaduto con Steffy, piuttosto arrabbiatta con suo marito, e non riuscirà purtroppo a evitare di mostrare tutta la sua preoccupazione.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.