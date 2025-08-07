Beautiful: Hunter Tylo, la prima e indimenticabile Taylor, confessa perché ha lasciato la Soap

Anticipazioni TV

È passato diverso tempo da quando Hunter Tylo non è più Taylor Hayes. L'attrice, dopo anni, ha svelato i veri motivi per cui ha lasciato Beautiful e per cui non intende tornare nelle trame della Soap. Scopriamo insieme cosa ha raccontato.

Chi mai può scordare l’amata Hunter Tylo nei panni di Taylor Hayes? Sicuramente nessuno visto che il volto dell’attrice è stato per tanto tempo quello della moglie di Ridge e ha persino resistito all’arrivo di Thorsten Kaye, nuovo Ridge dopo l’addio definitivo di Ronn Moss. Hunter Tylo ha vestito i panni della madre di Steffy e Thomas per quasi trent’anni, ovvero dal 1990 al 2019, per poi essere sostituita da Krista Allen e poi, ultimamente da Rebecca Budig, che nelle puntate italiane dobbiamo ancora conoscere.

La Tylo non ha mai apertamente rivelato il perché abbia lasciato la Soap, a cui ha partecipato – negli ultimi anni – in modo discontinuo ma in una recente intervista l’attrice si è lasciata andare, rivelando la verità dietro alla sua scelta, che ha sconvolto i fan, che non si aspettavano di certo di vedere Taylor con un altro viso dopo tutti quegli anni. Ed ecco cosa ha rivelato.

Beautiful, Hunter Tylo rivela la verità sul suo abbandono del ruolo di Taylor

Interpretare un ruolo per quasi trent’anni, anche se in maniera discontinua, non è facile. Si rischia molto spesso di rimanere incastrati nel personaggio, che diventa l’icona con cui i fan di riconoscono. È un po’ quello che è successo a Hunter Tylo, storica interprete di Taylor Hayes sino al 2019. È quello l’anno (noi in Italia l’abbiamo vista sino al 2021, visto il ritardo delle puntate italiane rispetto alle americane), in cui l’artista ha detto basta a Taylor. In una recente intervista su un canale youtube, la Tylo ha rivelato di aver ricevuto l'invito a tornare a interpretare la psichiatra nel 2021. Stanca di dare vita a un personaggio diventato per lei monotono, pieno di rancore e poco incline al cambiamento, ha detto di no e ha quindi rifiutato di accettare un nuovo ingaggio.

L’attrice ha rivelato di aver subito saputo che se lei non avesse accettato, il personaggio di Taylor sarebbe comunque tornato e la produzione avrebbe proceduto a un recasting, riportando quindi la dottoressa nelle trame ma con un nuovo volto. La Tylo ha ammesso di non aver avuto dubbi nemmeno davanti a un simile cambiamento e di aver quindi chiuso il rapporto di lavoro con la CBS e i Bell senza rancori. Ma c’è di più.

Hunter Tylo preoccupata del destino suo e di Taylor in Beautiful

Durante l’intervista la Tylo ha confermato quanto sia duro lavorare in una Soap Opera e di quanto sia difficile stare sempre in costante sforzo emotivo. Ma ha anche rivelato di non aver visto un futuro positivo per il suo storico personaggio. Dopo le ultime vicende, che avevano visto la psichiatra perdere il controllo e puntare una pistola contro Bill, l’attrice ha deciso di dire basta. Non vedeva infatti un’evoluzione nella Hayes e visto che le sue richieste di farle vivere qualcosa di diverso, magari facendo emergere il lato professionale della dottoressa (che dovrebbe essere una psichiatra di grande fama, impegnata nel sociale), non venivano ascoltate, le è sembrato giusto chiudere un importante capitolo della sua vita, che non le avrebbe però più dato soddisfazioni se non economiche e quelle a lei non bastavano.

Beautiful: Rivalità tra Taylor? Ecco che ne pensa la Taylor della sua sostituta

La Tylo non ha quindi voluto continuare la sua lunga carriera come Taylor e ha preferito ritirarsi e lasciare spazio alla sua sostituta Krista Allen, arrivata nella Soap nel 2021. L’attrice ha rivelato di non aver provato né gelosia né rancore verso la nuova Taylor, che tra l’altro già conosceva visto che sono entrambe seguite dallo stesso agente. Ma anche la Allen, come sappiamo e come vedremo prossimamente, ha lasciato Beautiful. Per lei contratto concluso prima del tempo e tanta amarezza sia per questo sia nello scoprire che sarebbe stata un’altra artista a prendere il suo posto. Nel 2024 è arrivata Rebecca Buding, che è attualmente nelle puntate americane della Soap e che pare pronta ad affrontare un nuovo capitolo del sempiterno triangolo amoroso tra lei, Ridge e Brooke.

