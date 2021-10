Beautiful, Addio Hunter Tylo: il personaggio di Taylor avrà un nuovo volto, quello di Krista Allen

Anticipazioni TV

Hunter Tylo non sarà più Taylor. Il Personaggio di Taylor cambia volto dopo trent'anni. Ecco chi prenderà il suo posto e tornerà nelle trame della soap.

Hunter Tylo dice addio a Beautiful. La notizia bomba è di poco tempo fa e già comincia a fare il giro dei social con una velocità inaudita. La storica attrice della soap americana, non vestirà più i panni della dottoressa Taylor Hayes e lascerà il posto a Krista Allen. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Beautiful: Hunter Tylo non sarà più Taylor

Il personaggio di Taylor Hayes, mamma di Steffy e Thomas, è ormai assente da diverso tempo nelle trame di Beautiful. Ma dall'America arrivano delle notizie davvero sconcertanti sul futuro della dottoressa e della sua storica attrice. Dopo circa trent'anni – con lunghi periodi di assenza – Hunter Tylo non vestirà più i panni della nemica numero 1 di Brooke e cederà il passo a una nuovo volto. La Tylo ha infatti rifiutato di tornare sul set, nonostante le numerose insistenze della produzione di The Bold and the Beautifu. Un vero shock per i fan che, tra poco tempo, dovranno abituarsi a una nuova interprete dell'ex moglie di Ridge.

Krista Allen è la nuova Taylor Hayes in Beautiful

A prendere il posto di Hunter Tylo sarà Krista Allen. L'attrice presterà il suo volto alla dottoressa e tornerà nelle trame di Beautiful. La Allen è conosciuta per avere preso parte ad alcune famose serie TV come Baywatch – nel ruolo di Jenna Avid – e A proposito di Brian ma anche a film come Bugiardo bugiardo. Nonostante la sua notorietà, siamo abbastanza sicuri che i fan faranno un po' di fatica ad abituarsi a lei. La Tylo lascia infatti il campo dopo ben ventotto anni e non sarà facile vederla diversa. Ma in Beautiful simili cambiamenti sono all'ordine del giorno. L'ultimo, nel tempo, è stato quello dell'attore che interpreta Thorne Forrester.

Ma il cambiamento più traumatico – lo diciamo senza paura – è già avvenuto nel 2012, quando Ronn Moss, il Ridge storico, ha lasciato spazio a Thorsten Kaye, a cui ormai ci siamo affezionati.

Anticipazioni Beautiful: Taylor torna nelle trame di Beautiful

Volto cambiato o no, l'altra notizia è che il personaggio di Taylor tornerà nelle trame di Beautiful. E lo farà dopo essere stata assente per diverse puntate... anzi anni. Non sappiamo ancora cosa succederà e in quali vicende sarà coinvolta ma possiamo immaginare che parteciperà attivamente alla guerra di Steffy contro Sheila. La Hayes e la Carter hanno da tempo un conto in sospeso e chissà che con l'arrivo di Krista Allen, Taylor non faccia solo una comparizione fugace ma resti per diverso tempo a farci compagnia!

