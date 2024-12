Beautiful: Hope Logan da fedifraga a truffatrice. Il cambiamento della Logan sconvolge le Trame della Soap… e non è finita!

Anticipazioni TV

Le puntate di Beautiful in onda in queste settimane ci hanno mostrato una Hope completamente diversa e decisa a non farsi condizionare più da nessuno. La Logan ora vuole vivere la sua vita e la sua passione con Thomas e vi anticipiamo che questo cambiamento peggiorerà nei prossimi episodi della Soap.

Hope Logan non sembra più essere la stessa. La figlia di Brooke ha cominciato a seguire completamente il suo cuore e la sua passione. Questo la sta portando a voler vivere appieno la sua relazione con Thomas – al momento senza tante implicazioni romantiche – e a non voler ascoltare i consigli o meglio i rimproveri di sua madre, che la vorrebbe di nuovo accanto a Liam. Vi anticipiamo che il cambiamento che abbia visto nelle puntate di Beautiful in onda in queste settimane su Canale5, sarà il preludio di qualcosa di ancora più terribile. Sì perché la ragazza passerà da fedifraga pazzerella a truffatrice nei prossimi episodi della Soap. Ora vi sveliamo tutto e attenzione: spoiler!

Beautiful: Hope Logan ha scelto Thomas!

Dopo la resa dei conti tra lei e Liam, avvenuta al suo ritorno da Roma, Hope ha capito di non poter convincere lo Spencer a perdonarla ma ha compreso, soprattutto, che questa situazione con il marito, poco le interessa. La ragazza ha vissuto come una sconfitta la fine del suo matrimonio ma si è fermata a pensare che effettivamente le cose con il suo consorte non erano più meravigliose come un tempo e l’attrazione per Thomas ne è una prova. Per questo è andata a letto con il Forrester e alla fine ha scelto lei dire basta e di accettare il divorzio.

Beautiful: Hope passa al lato oscuro!

Hope si è sempre distinta per essere il personaggio più candido di tutti. Mai una sbavatura, sempre una brava ragazza e una persona che non sopportava il tradimento. Ma ecco che la sindrome di Brooke Logan è arrivata a bussare alla porta della propria progenie. La piccola Logan ha abbracciato il lato oscuro e ha scelto il badboy Thomas. Una decisione che ha lasciato tutti senza fiato, soprattutto Brooke, che si è rivista nella figlia e che ha cominciato a pensare di essere stata un cattivo esempio per lei. Questo cambiamento ha stupito pure noi ma ammettiamo che aver visto Hope con un po’ più di brio del solito non ci è dispiaciuto… almeno fino a quando la giovane non è andata alla deriva.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope prende di mira Finn e poi froda la Forrester Creations

Il cambiamento di Hope, che vediamo su Canale5, è solo un assaggio di quello che capiterà il prossimo anno e che è già successo negli Stati Uniti. Come vi abbiamo rivelato nei nostri articoli dedicati alle anticipazioni americane della Soap, Hope ha cominciato a provare attrazione per Finn e questo dopo essere stata abbandonata da Thomas, deluso da lei perché non intende sposarlo. La ragazza ha strappato un bacio al dottore, durante una festa a casa di Eric. La cosa l’ha messa definitivamente contro Steffy e ha decretato il degrado peggiore del suo personaggio.

Hope Logan è stata licenziata - leggete i nostri articoli americani per scoprire nel dettaglio cosa è successo - e da allora si è fatta largo per lei una voglia di vendetta contro la sua sorellastra ma anche contro Ridge. Ha così deciso di aiutare Carter – con cui ha iniziato una relazione – a frodare i CEO dell’azienda di moda, per diventare insieme al Walton i nuovi direttori della Forrester Creations e mettere a segno i propri piani di espansione.

Hope è quindi passata dall’essere un po’ pazzerella a essere una truffatrice, scatenando Ridge e mettendo Brooke in grande difficoltà. Un cambiamento che suona come un po’ troppo, soprattutto perché parliamo di Hope Logan e non di Amber Moore, che di guai ne ha combinati tanti ma che alla fine sapevamo dall’inizio fosse una persona spregevole. Insomma la ragazza è cambiata ed è quasi degenerata; possibile che abbia perso così tanto il controllo? Avrà modo di riscattarsi definitivamente e magari di capire che gli errori che ha commesso non avrebbe dovuto nemmeno pensarli?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.