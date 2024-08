Beautiful Anticipazioni: La sindrome (Brooke) Logan esiste davvero? Hope potrebbe esserne la prova!

Anticipazioni TV

Hope sembra essere diventata come sua madre. La piccola Logan deve aver contratto la "sindrome Logan", proprio quella che Steffy e Taylor sono convinte infesti la famiglia di Brooke. Ma sarà davvero così? Esiste davvero la possibilità che nel DNA della moglie di Ridge ci sia il gene fedifrago?

Il sangue non è acqua e la mela non cade mai lontana dall’albero. Sono tutti modi di dire che ben si sposano a quello che sta accadendo nelle puntate di Beautiful sia italiane che americane. Protagonista di un cambio di rotta inaspettato è Hope, che sembra essere diventata come sua madre. Steffy e Taylor, ma anche Stephanie al suo tempo, hanno sempre pensato che la famiglia Logan fosse portatrice di una particolare sindrome, che porta i suoi membri – soprattutto di gene femminile e non imparentati con i Forrester – a diventare dei mangiauomini e fedifraghi. E pare proprio che Hope, che sa sempre ha cercato di distinguersi da tutto questo, abbia dato la prova definitiva che questa strana e particolare sintomatologia esista davvero… ovviamente nella Soap!

Beautiful Anticipazioni Americane e Italiane: Hope è diventata come Brooke!

Nelle puntate italiane così come in quelle americane, stiamo assistendo a un cambio di rotta inaspettato di Hope. In Italia la ragazza non ha più dubbi di provare attrazione per Thomas, che ha immaginato pure mentre era a letto con Liam, mentre nelle puntate in onda negli Stati Uniti, la giovane ha baciato Finn, il marito di Steffy, per cui ha preso una sbandata colossale.

Hope ha sempre tentato di non comportarsi come sua madre e di controllare i suoi impulsi verso gli uomini, riuscendo a distinguersi da tutte le altre donne della Forrester, per il suo autocontrollo e la sua irreprensibilità, che l’hanno sempre portata a non volersi mettere in mezzo nei matrimoni degli altri, anche quando si trattava dell’eterna lotta per il cuore di Liam. Se in passato a fare ping pong tra due donne è stato proprio lo Spencer, ora a cambiare uomo come si cambiano le lenzuola del letto, è Hope. Insomma la piccola Logan è diventata Brooke.

Beautiful: che cos’è la sindrome Logan?

Stephanie per prima e poi Taylor e Steffy successivamente, hanno sempre pensato che esistesse una sorta di sindrome che ha colpito la famiglia Logan da tempo e che si è scatenata con Brooke. Questa “malattia” porterebbe chi la contrae a non sapersi controllare con gli uomini e ad andare di fiore in fiore. Una particolare condizione che finisce per impedire di avere freni inibitori e che porta a essere attratti dal genere maschile, senza curarsi minimamente del danno arrecato agli altri. Di questa patologia Brooke è stata malata per anni, sino a quando – finalmente guarita… per ora! – ha deciso di mettere la testa a posto e di accasarsi definitivamente con Ridge. Ma pare che come un’eredità, sia passata a Hope. Adesso è la piccola Logan a non riuscire a trattenere le sue pulsioni verso i bad boys e verso gli uomini delle altre donne, incurante del male che può causare e delle conseguenze nefaste che potrebbe esserci per la sua famiglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope da Thomas a Finn in un solo minuto!

Se nelle puntate italiane di Beautiful stiamo assistendo alle prime avvisaglie di un’attrazione pericolosa di Hope per Thomas, nelle puntate americane della Soap il danno è bello che fatto e pure superato. La piccola Logan, dopo aver dovuto dire addio al Forrester – che si è rifiutata di sposare più volte, quasi incapace di avere una relazione stabile con lui – è passata a un altro uomo, quello di Steffy. La figlia di Brooke ha cominciato a provare un forte sentimento per Finn e tutto questo solo perché lui, a differenza di altri, ha saputo capire la sua preoccupazione per Deacon e per la sua famiglia. Un motivo insufficiente per rubare il marito alla sua sorellastra, con cui ha un trascorso piuttosto burrascoso per via di Liam. Insomma Hope sembra essere la prova vivente che Stephanie avesse ragione sin dall’inizio e che le Logan non lo facciano apposta a essere così ma che esista una sindrome, nel loro DNA, che le porti a comportarsi in questo modo. E nell’aria sembra di sentire la voce di Jessica Rabbit con la sua iconica frase “io non sono cattiva, è che mi disegnano così!”.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.