Beautiful Anticipazioni Americane: Hope bacia Finn e stavolta per davvero, non è un sogno!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope, piuttosto sbronza, ha deciso di passare all'azione con Finn e di baciarlo di nascosto, durante la festa per il successo della collezione di Brooke. Le cose si complicano. Scopri cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in onda anche su Canale5.

Hope lo ha fatto davvero e stavolta non è un sogno! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha deciso di approfittare di una festa in famiglia, per baciare Finn. Le cose rischiano di complicarsi e non solo perché il dottore non ha per nulla gradito il comportamento della Logan ma anche perché ha deciso di rivelarlo a Steffy. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope si ubriaca e perde la testa

Brooke e Ridge sono tornati da Monte Carlo, viaggio a cui Steffy non ha potuto partecipare a causa del sabotaggio di Hope. La collezione della Logan ha avuto molto successo e per la Forrester Creations è una grande novità. Le vendite della linea da notte copriranno le enormi perdite della Hope for The Future e potrebbero pure evitare che venga chiusa. La felicità per questo grande traguardo ha portato tutta la famiglia a festeggiare a Villa Forrester e Steffy, sinceramente contenta del risultato e soddisfatta che l’azienda possa beneficiarne, ha sotterrato l’ascia di guerra e ha lodato Brooke per il suo grande lavoro. Tutto questo sotto gli occhi attenti di tutti e sotto quelli sbronzi di Hope. La piccola Logan ha passato l’intera serata a bere champagne e a osservare con desiderio Finn, presente all’evento ed entusiasta di vedere sua moglie più serena e sinceramente pronta a mettere da parte paure e ansie verso le Logan.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope bacia Finn, ecco il Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto delle Anticipazioni Americane di Beautiful e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete della Soap di Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope bacia Finn

Steffy ha sinceramente lodato Brooke e poco dopo le due si sono ritrovate a parlare del loro rapporto. La Logan ha ringraziato la figliastra e l’ha rassicurata di non volerla intralciarla e di non volersi mettere in mezzo nel suo rapporto con suo padre e nel suo lavoro, di cui sa occuparsi senza problemi. La Forrester ha gradito le parole rassicuranti della matrigna e spera che anche Hope possa capire che tra loro sì c’è rivalità – ormai è chiaro – ma lei non ha intenzione di metterla nei guai solo per ripicca.

Brooke ha promesso a Steffy che aiuterà Hope a capirlo e a non mettersi più in mezzo in faccende che non la riguardano ma le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che proprio in quel momento, la piccola Logan ha compiuto il gesto che peggiorerà la situazione completamente e dichiarerà aperta la guerra tra le Logan e le Forrester. Mentre tutti erano distratti dalla musica, la biondina ha spinto in un angolo Finn e lo ha baciato.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn non vuole mentire a Steffy e le dirà tutto

Finn non ha gradito per nulla il bacio di Hope e anzi ha cominciato a dare credito alle parole di Steffy, che ha sempre creduto che la sua sorellastra stesse diventando fin troppo somigliante a sua madre. Il dottore non solo ha allontanato la Logan ma, il giorno successivo, le ha chiesto di parlare di quanto successo, per capire cosa le sia preso e che intenzioni abbia.

Lo scontro tra i due è stato molto forte e pesante. Finn ha accusato Hope di aver perso la testa e di voler provocare e punire Steffy mentre la Logan ha cercato di giustificarsi dicendo di provare dell’attrazione per il bel dottorino, uomo compassionevole e buono, degno di avere accanto una donna che lo sappia apprezzare. Il medico ha ribadito di essere felice con sua moglie e di doverle tanto ma soprattutto di non voler in alcun modo tradirla, né con i fatti, né con le parole ma soprattutto non con i non detti. Finnegan sa che la Forrester lo ha perdonato tante volte per la questione di Sheila e ora non intende più rovinare il loro rapporto.

Finn ha quindi deciso di dire tutto a Steffy e di non mentirle, nonostante le preghiere di Hope, consapevole che dopo che la Forrester saprà tutto, per lei e per le loro famiglie non sarà più la stessa cosa. Ma il desiderio di verità del dottore e l’amore che prova per sua moglie, lo hanno spinto a fare la cosa giusta, almeno per la loro coppia. Hope ne pagherà le conseguenze e forse solo così capirà cosa vuole davvero fare della sua vita, ora che Thomas è fidanzato con Paris e sta per sposarsi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.