Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 ottobre 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 ottobre 2025 - Luna ha rovinato tutto? È la domanda che ci facciamo noi e che continuerà a farsi la ragazza. La Nozawa non capisce cosa le sia successo e perché sia finita nel letto di Zende, pensando di essere tra le braccia di RJ. A preoccuparla è ovviamente come affrontare questo errore e se – e come – dirlo al suo compagno, certa che non la prenderà bene e che anzi potrebbe addirittura volerla fuori dalla sua vita. Luna non riesce a parlare al telefono con RJ, non ora; deve prendere tempo e soprattutto fare ordine nella sua mente per capire cosa sia successo la sera precedente. Sua madre saprà certamente aiutarla o almeno darle il supporto. E Poppy comprenderà subito cosa possa essere accaduto... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 2 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 2 ottobre 2025 - Zehra accorcia le distanze con Kemal. Intanto, a Casa Argun non si respira un bel clima: Erim continua ad avere dei problemi con alcuni amici di scuola, ed in più le tensioni con il padre non cessano. Alihan ed Ender, invece, sono alle prese con una difficile convivenza forzata... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 2 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 2 ottobre 2025 - Hatice ed Enver trovano il cellulare di Sirin e cercano di distruggerlo, ma la figlia li coglie in flagrante. Intanto, mentre Arif l'accompagna a scuola, la piccola Nisan scoppia a piangere senza un apparente motivo. Ceyda e Yeliz, invece, sono sempre più in ansia perché si avvicina la "cena della verità". La bambina, tra l'altro, vorrebbe che anche Sirin partecipasse all'evento, però i nonni cercano di dissuaderla. Per finire, Arif sta soffrendo... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 2 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 ottobre 2025 - guai in vista per la famiglia Lujàn e stavolta non sarà per nulla semplice risolvere le cose. Don Alonso sarà molto preoccupato per il suo imminente affare, che potrebbe saltare a causa dell’articolo scandalistico, uscito sui giornali, che ha rivelato che Manuel ha sposato una cameriera. Il nobile sa che simili violazioni sono un vero e proprio boomerang e che il re, già particolarmente infastidito dalle azioni dei marchesi, finirà per non sostenerlo più e per abbandonarlo alla sua sorte. Ma chi ha diffuso le notizie sul matrimonio dei due giovani e ha quindi messo in difficoltà tutti alla tenuta? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

