Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15:30, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 settembre 2025 - RJ e Luna dovranno aspettare ancora un po’ per avere la loro notte d’amore ma succederà, appena Zende se ne sarà andato. I cugini Forrester si troveranno di nuovo l’uno contro l’altro e sarà ancora più chiaro quanto il figlio di Kristen sia geloso del rampollo di Ridge e Brooke. La Nozawa dovrà ancora una volta sedare gli animi tra di loro mentre Steffy e Finn saranno d’accordo sul sostenere che Hope e Thomas non debbano sposarsi e continueranno a dire che i due giovani non sono proprio fatti l’uno per l’altra... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 18 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 18 settembre 2025 - Ender viene a sapere del furto di gioielli a casa di Halit e si mette ad indagare. La donna va dal gioielliere Saffet, che però non vuole rispondere alle sue domande. Intanto, Yildiz e Kemal stanno portando avanti il loro piano: lui s'impegna a recuperare i gioielli autentici per rimetterli al loro posto, ma, in cambio, vuole passare una notte con lei. Che cosa farà Yildiz? Alihan ed Hakan, invece, stanno acquistando di nascosto le azioni di Halit attraverso delle società straniere... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 18 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 18 settembre 2025 - l'amante del primo marito di Hatice decide di andare a trovare Bahar in ospedale. Intanto, Sarp, ormai conscio del fatto che la sua famiglia sia ancora viva, dice ad Enver di voler incontrare subito la moglie, Nisan e Doruk. Il sarto gli chiede di pazientare, perché Bahar potrebbe risentirne. Arif, invece, chiede all'amata di sposarlo. Poco dopo, Bahar si sente male... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 18 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 settembre 2025 - Jana ha deciso che sfiderà Cruz un’altra volta e che non si farà mettere i piedi in testa da lei, né ora né mai, ma dovrà continuare ad affilare le armi contro la sua futura suocera. Il motivo sarà sempre lo stesso: la nobile si rifiuta di avere i domestici come ospiti del matrimonio diversamente da quanto desiderato dalla sua futura nuora. Jana farà di tutto per avere Maria e gli altri al suo fianco mentre Cruz metterà un limite alla presenza dei camerieri, per lei potranno presenziare solo alcuni da lei scelti. Chi vincerà tra le due? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

