Forbidden Fruit Anticipazioni 18 settembre 2025: Yildiz a letto con Kemal?

Francesca Simone

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 18 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Yildiz si vede costretta ad andare a letto con Kemal...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 settembre 2025 alle 14:10, Ender viene a sapere del furto di gioielli a casa di Halit e si mette ad indagare. La donna va dal gioielliere Saffet, che però non vuole rispondere alle sue domande. Intanto, Yildiz e Kemal stanno portando avanti il loro piano: lui s'impegna a recuperare i gioielli autentici per rimetterli al loro posto, ma, in cambio, vuole passare una notte con lei. Che cosa farà Yildiz? Alihan ed Hakan, invece, stanno acquistando di nascosto le azioni di Halit attraverso delle società straniere...

Forbidden Fruit: Ender indaga...

Halit ha scoperto che qualcuno ha rubato dei gioielli di Yildiz. L'uomo li ha fatti valutare, e così è venuto a sapere che c'erano due falsi; allora, ha controllato i filmati di videosorveglianza ed è entrato a conoscenza del fatto che il sistema fosse stato manomesso. Secondo il tecnico che ha consultato, il responsabile del furto era stato aiutato da qualcuno della del personale, tanto che Halit ha deciso di licenziare in tronco domestici e guardie. Ora, anche Ender scopre che cosa è accaduto, e, determinata a far emergere la verità, si sta mettendo ad indagare...

Yildiz deve andare a letto con Kemal... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Mentre Ender si sta recando dal gioielliere Saffet, il quale, però, non si mostra per niente predisposto nel rispondere alle sue domande, Yildiz sta continuando a collaborare con Kemal. I due portano avanti il loro progetto: Kemal si sta impegnando a recuperare i gioielli autentici per rimetterli al loro posto nella cassaforte, in modo tale che Aysel possa essere riassunta. Lui, tuttavia, vuole qualcosa in cambio, ossia trascorrere una notte insieme. Yildiz è titubante, ma al tempo stesso conscia di non avere molte alternative...

Il piano di Alihan, nelle Anticipazioni della puntata del 18 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Alihan sta portando avanti il suo piano per distruggere il suo nuovo nemico, Halit. Quest'ultimo, infatti, è colui il quale mandò a monte il matrimonio dei genitori del moro, instaurando una relazione clandestina con sua madre e pugnalando alle spalle suo padre. Alihan si è messo in testa di fargliela pagare, e così si sta dedicando anima e corpo al perseguimento di questo obiettivo. Per fortuna, il giovane può contare sul supporto di Hakan, con il quale sta acquistando di nascosto le azioni di Halit attraverso società straniere. Alihan spera di non destare sospetti, anche se l'imprenditore ha iniziato a farsi qualche domanda...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 15 al 19 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale 5.

