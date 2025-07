Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.10, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 luglio 2025 - per Zende non è facile essere un Forrester, soprattutto se la famiglia ti considera di serie B. Il giovane designer scoprirà con orrore e sdegno di essere stato di nuovo dimenticato. Ridge gli riferirà di non avere intenzione di affidare a lui la collezione di Eric, da finire, e di volere invece concluderla lui con l’aiuto di RJ. Per il ragazzo sarà una grande delusione e non solo perché, per l’ennesima volta è stato superato dai suoi cugini, ma anche perché si ritiene molto più in gamba e preparato di RJ, ancora alle prime armi. Intanto Brooke, tornata alla Villa per rifiatare e cambiarsi, incontrerà Hope, con la quale parlerà a lungo di Eric e del grande contributo che il patriarca ha dato all’azienda ma anche alle loro vite... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 luglio 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 8 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 8 luglio 2025 - Zeynep è costretta a licenziare Yeter su ordine di Alihan. Poi, con sua grande sorpresa, scopre che lui ha già trovato un altro lavoro per la donna, facendo sembrare che il merito sia solo suo. Intanto, Halit manda il suo fidato collaboratore a casa di Yildiz, che però lo respinge, vietandogli di tornare. Ender, invece, è disperata al pensiero di aver perso tutto, quindi si chiude in casa. Suo fratello Caner sta provando a scuoterla... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 7 all'11 luglio 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni dell'8 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 8 luglio 2025 - Bahar ha appena ritirato lo stipendio, viene aggredita e derubata. La giovane si reca dalla polizia per sporgere denuncia. Quando torna a casa, Arif, vedendola in difficoltà, decide di aiutarla. Nel mentre Sirin continua a tempestare Bahar di telefonate anonime, e come se non bastasse, ora si sta avvicinando ad Arif... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 7 all'11 luglio 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 8 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 luglio 2025 - Manuel farà un’altra rinuncia pur di sposare Jana. Vedendo i suoi genitori sempre più determinati ad allontanare la cameriera da lui, il marchesino informerà Don Alonso e Cruz di essere disposto ad abbandonare l'aviazione. Che cosa faranno ora i marchesi? Intanto il giovane non perderà di vista l’obiettivo di aiutare Don Romulo e sarà pronto a fare una proposta molto rischiosa al sergente Burdina. Don Lorenzo riferirà alla duchessa Amalia di aver capito che Vera è sua figlia e poi accuserà Ayala di essersi avvelenato da solo. Teresa prenderà coraggio e confesserà a Ricardo la verità ovvero che lei e Marcelo sono fratelli... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 6 al 12 luglio 2025.