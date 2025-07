Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 luglio 2025: Ridge sceglie RJ, Zende va su tutte le furie e dice basta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful dell'8 luglio 2025 su Canale5. Nella puntata dell'episodio della Soap, Ridge vuole lavorare solo con RJ, per Zende è una grande delusione.

Per Zende non è facile essere un Forrester, soprattutto se la famiglia ti considera di serie B. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda l’8 luglio 2025, il giovane designer scoprirà con orrore e sdegno di essere stato di nuovo dimenticato. Ridge gli riferirà di non avere intenzione di affidare a lui la collezione di Eric, da finire, e di volere invece concluderla lui con l’aiuto di RJ. Per il ragazzo sarà una grande delusione e non solo perché, per l’ennesima volta è stato superato dai suoi cugini, ma anche perché si ritiene molto più in gamba e preparato di RJ, ancora alle prime armi. Intanto Brooke, tornata alla Villa per rifiatare e cambiarsi, incontrerà Hope, con la quale parlerà a lungo di Eric e del grande contributo che il patriarca ha dato all’azienda ma anche alle loro vite. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Ridge vuole lavorare solo con RJ

Zende e RJ sono di nuovo in guerra e stavolta la colpa sarà principalmente di Ridge. Il Forrester sta pensando al futuro e vuole portare a termine la collezione lasciata incompiuta da suo padre. Il designer ha pensato di coinvolgere RJ e di completare la linea insieme a lui, come è certo vorrebbe Eric. Ma questa scelta si rivelerà portatrice di grande sofferenza per Zende. Il giovane proporrà allo zio di essere lui il suo secondo ma lo stilista capo della Forrester Creations gli rivelerà di volere solo RJ al suo fianco e lo relegherà a un posto di minor prestigio.

Beautiful Anticipazioni 8 luglio 2025: Zende non ci sta!

Zende non gradirà la scelta di suo zio e la riterrà piuttosto ingiusta. Il ragazzo dirà a Ridge di non ritenere giusto quello che sta facendo e di non prendere in considerazione l’inesperienza di RJ nella moda. Per il giovane dovrebbe essere lui il suo secondo e non suo cugino, che invece potrebbe collaborare ma in sordina. Invece sarà lui a doversi fare da parte e a dover stare a guardare. Zende si sentirà ancora una volta un Forrester di serie B, a cui vengono preferiti i suoi cugini perché figli di Ridge e, in questo caso, persino di Brooke. Ma non starà fermo con le mani in mano, non stavolta! In lui si farà largo un desiderio di rivincita anzi quasi di vendetta!

Brooke e Hope grate a Eric, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful dell’8 luglio 2025

Brooke lascerà l’ospedale per rifiatare qualche minuto ma anche per cambiarsi. Approfitterà di un momento di calma per rimettere in ordine i suoi pensieri ma anche per confrontarsi con Hope, preoccupata come lei per quello che sta succedendo. Le Logan si incontreranno alla Villa e parleranno a lungo di quello che sta accadendo ma soprattutto ammetteranno di essere molto felici di aver conosciuto Eric e gli riconosceranno il merito di averle tanto aiutate nella loro vita. Se non fosse stato per lui, nessuna delle due sarebbe dov’è adesso.

