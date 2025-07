Forbidden Fruit Anticipazioni 8 luglio 2025: Alihan lascia Zeynep di nuovo di stucco!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda l'8 luglio 2025 su Canale 5: Zeynep fa una scoperta su Alihan che la lascia senza parole...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 luglio 2025 alle 14:10, Zeynep è costretta a licenziare Yeter su ordine di Alihan. Poi, con sua grande sorpresa, scopre che lui ha già trovato un altro lavoro per la donna, facendo sembrare che il merito sia solo suo. Intanto, Halit manda il suo fidato collaboratore a casa di Yildiz, che però lo respinge, vietandogli di tornare. Ender, invece, è disperata al pensiero di aver perso tutto, quindi si chiude in casa. Suo fratello Caner sta provando a scuoterla...

Forbidden Fruit: Zeynep sorpresa da Alihan!

Zeynep è stata duramente rimproverata da Alihan, il quale ritiene che abbia commesso un errore a lasciarsi guidare dalle emozioni nella scelta della nuova assistente: ha assunto una persona non competente soltanto perché mossa a compassione. La mora si è mostrata risoluta, convinta di aver fatto la scelta più giusta, ma Alihan non voleva sentire ragioni; pertanto, ora Zeynep si vede costretta a licenziare la povera Yeter, come richiesto dal suo capo, ma subito dopo fa una scoperta che la lascia senza parole: Alihan ha già trovato un altro impiego per la donna, facendo sembrare che il merito sia solo suo...

Yildiz furiosa... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Halit ha incastrato Ender. Messo al corrente da Yildiz del diabolico piano architettato dalla moglie, l'uomo ha deciso di giocare d'anticipo. Indagando, Halit ha scoperto il tradimento di Ender, e, prove in mano, l'ha costretta a firmare le carte del divorzio, imponendole delle durissime condizioni. La donna è distrutta, conscia di aver ormai perduto tutto. E mentre Ender si dispera, l'imprenditore tenta di accorciare le distanze con la cameriera. Dopo che Yildiz ha rifiutato il suo invito, Halit le manda a casa il suo fidato collaboratore, ma la bionda reagisce male, ossia cacciandolo via ed imponendogli di non farsi più vedere...

Caner sprona Ender, nelle Anticipazioni della puntata dell'8 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Ender non può più accedere alla villa, non può più vedere suo figlio Erim quando ne ha voglia e soprattutto non ha più un soldo: Halit le ha bloccato le carte di credito. La donna, per sua natura ottimista e tenace, è irriconoscibile, affranta com'è. Per fortuna accorre in suoi aiuto Caner. Il fratello la sta spronando a rimettersi in piedi e riprendere in mano la sua vita quanto prima, perché non può darla vinta a suo marito. Nonostante gli accorati incoraggiamenti di Caner, Ender non sa proprio da dove cominciare per ripartire da zero...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.