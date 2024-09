Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 settembre 2024 - Bill si presenterà alla Forrester Creations per fare una proposta molto importante a Taylor. Lo Spencer interromperà la conversazione tra la Hayes, Carter e Katie, ancora piuttosto scossi da quanto accaduto. Il magnate chiederà scusa alla dottoressa per averle fatto credere di avercela con lei e per averle fatto temere di finire in prigione. Poi le proporrà di accompagnarlo in prigione per prendersi la sua rivincita sulla malefica rossa, che ora pagherà per tutto il male che ha fatto. Tutto questo sotto gli occhi attenti di Katie, commossa per quello che ha fatto il suo ex marito. Carter si accorgerà degli sguardi tra la Logan e Dollar Bill e cercherà di capire cosa la donna provi ora per il padre di suo figlio Will. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 2 settembre 2024 - Kemal, dopo essersi autodenunciato per un omicidio che non si è mai venuto a verificare, quello di Emir, è finito in tribunale; qui, a sorpresa, si è presentata Nihan, la quale, ritenendo l'amato il responsabile della disgrazia che aveva colpito la sua famiglia, ha testimoniato contro il Soydere. Quest'ultimo, allora, è stato sbattuto in carcere. La vita dietro le sbarre per Kemal è più dura del previsto: sembra proprio che qualcuno ce l'abbia con lui. E così, il Soydere continua a cacciarsi nei guai: viene accusato di creare disordini e, di conseguenza, finisce in isolamento, dove subisce le angherie dei secondini, specialmente di Sikti, guardia carceraria a dir poco violenta...Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 2 settembre 2024 - Zeynep ha deciso di restare accanto a Mehdi e a Cemile, desiderosa di dare loro una mano per superare questo momento particolarmente difficile. Tuttavia, la giovane sta per pagare le conseguenze della sua gentilezza. Zeynep non si sarebbe mai immaginata che l'ex marito avrebbe frainteso, e, soprattutto, che si sarebbe attaccato ancor più morbosamente a lei. Mehdi, ancora scosso per quanto accaduto, è sempre più convinto che ormai Zeynep, la quale lo sta aiutando anche in questa situazione e nonostante tutto, sia la sua unica ragione di vita. Per questa ragione, il meccanico si trasferisce vicino casa sua. Questa scelta, però, non piacerà per niente a Zeynep, anzi: la metterà in allarme. Persino Cemile e Nuh non sembrano essere d'accordo con la decisione dell'uomo...Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 settembre 2024 - Maria capirà chi l’ha rapita e segregata in una grotta. La ragazza si renderà conto che il suo assalitore è Valentin. Il ragazzo ha perso la testa per lei e vuole a tutti i costi che lei si innamori di lui. Per questo ha deciso di portarla lontano dalla tenuta e di non dire nulla a nessuno. Leonor vedrà Curro e Martina baciarsi e rimarrà senza parole mentre Catalina dirà a Pelayo di aver trovato un modo per ampliare il loro business ma lui le sembrerà un po’ troppo distratto. La marchesina non sa che il suo socio e innamorato, le sta nascondendo un grande segreto. Jeronimo informerà il conte del ritorno imminente di Cavendish alla tenuta mentre Romulo informerà Salvador di avere intenzione di rimetterlo a lavorare come semplice valletto almeno sino a quando non avranno notizie certe di Maria. Intanto Valentin fingerà di essere molto preoccupato per la cameriera ma Simona, che già sospetta di lui, non si farà ingannare e metterà tutti in allarme. Qui la trama completa de La Promessa.

