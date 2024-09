Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 settembre 2024: Bill fa una strana proposta a Taylor... davanti a Katie!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo che Bill chiederà scusa a Taylor e le proporrà di andare con lui in prigione da Sheila, per dirgliene quattro. Tutto questo davanti a una Katie molto commossa!

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 2 settembre 2024, alle ore 13.45, Bill si presenterà alla Forrester Creations per fare una proposta molto importante a Taylor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer interromperà la conversazione tra la Hayes, Carter e Katie, ancora piuttosto scossi da quanto accaduto. Il magnate chiederà scusa alla dottoressa per averle fatto credere di avercela con lei e per averle fatto temere di finire in prigione. Poi le proporrà di accompagnarlo in prigione per prendersi la sua rivincita sulla malefica rossa, che ora pagherà per tutto il male che ha fatto. Tutto questo sotto gli occhi attenti di Katie, commossa per quello che ha fatto il suo ex marito. Carter si accorgerà degli sguardi tra la Logan e Dollar Bill e cercherà di capire cosa la donna provi ora per il padre di suo figlio Will.

Beautiful Anticipazioni: Bill si scusa con Taylor

Sheila è in prigione e visto le accuse che pendono su di lei, è probabile che ci passerà il resto della sua vita. Alla Forrester si parlerà ancora di quanto accaduto, soprattutto del coraggio dimostrato da Ridge e Bill, che hanno unito le forze e sacrificato tutto, per incastrare la criminale. Katie, Taylor e Carter si troveranno a lodare i due uomini quando Bill farà capolino davanti a loro. Lo Spencer vorrà parlare con la Hayes e chiederle scusa per averla messa in difficoltà, facendole credere di avercela ancora con lei e di volerla ricattare. La dottoressa lo abbraccerà contenta sia delle sue parole che del suo grande sacrificio, fatto per il bene della loro famiglia. Ma Dollar Bill avrà anche una proposta importante da farle.

Anticipazioni Beautiful: Bill propone a Taylor di andare in prigione da Sheila

Bill chiederà a Taylor di andare con lui in prigione, a trovare Sheila. Lo Spencer crede che la dottoressa, come lui, abbiano ancora qualcosa da dire alla Carter e che debbano sfruttare l’occasione di sfogare tutta la loro rabbia, ora che lei è ammanettata e non più in grado di fare del male a nessuno. La psichiatra accetterà molto volentieri di seguire il magnate e lo ringrazierà ancora moltissimo per quello che ha fatto. Tutto questo avverrà sotto gli occhi di Katie, che considera Bill un eroe e che non potrebbe essere più fiera di lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter vuole sapere cosa Katie provi per Bill

Gli sguardi che si scambieranno Katie e Bill durante la conversazione con Taylor, non passeranno inosservati. Carter si renderà conto che i due ex si vogliono ancora molto bene e comprenderà pure che lo Spencer abbia un debole per la Logan. Vorrà però sapere se i sentimenti della donna siano cambiati dopo quanto è successo o se sia rimasta dello stesso parere, ovvero quello di non potersi fidare del magnate, che più volte l’ha delusa e le ha preferito sua sorella. Katie gli confermerà di voler molto bene al padre di suo figlio ma di non voler tornare insieme a lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 7 settembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.