Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 aprile 2024 - Ridge arriverà a casa dell’ex moglie per confessarle tutto quello che ha scoperto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester si scuserà con lei ma la Logan stavolta non si lascerà prendere dalla commozione e ascolterà le parole dell’ex consorte senza battere ciglio. La bionda avrà cominciato a stancarsi del fatto che Ridge, qualunque problema loro abbiano, corra sempre tra le braccia di Taylor? Intanto a Villa Forrester si accenderanno gli animi di Steffy e Thomas, che si accuseranno a vicenda di aver rovinato la loro famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 aprile 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 8 aprile 2024 - Nihan resta di stucco nel momento in cui vede arrivare Asu nel suo studio. Quest'ultima, tra l'altro, l'ha raggiunta per farle una proposta che la lascerà ancor più senza parole. Asu, infatti, vorrebbe che collaborassero ad un nuovo progetto: questa sarà l'occasione per allentare la tensione dovuta al loro rapporto con Kemal, e per provare a diventare amiche. Sarà sincera? Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'8 al 13 aprile 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 aprile 2024 - Cruz metterà in atto il suo piano di vendetta contro la donna che l’ha cacciata dalla sua stessa casa. La moglie di Don Alonso rivelerà alla baronessa di essere a conoscenza del suo più grande segreto, ovvero che è coinvolta nell’omicidio di suo marito. Cruz sarà pronta a liberarsi della sua rivale, una volta per tutte, ma prima la Grazalema vorrà spiegazioni e affronterà a muso duro Lorenzo, convinta – e a ragione – che lui l'abbia tradita. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'8 al 12 aprile 2024.