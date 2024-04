Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 aprile 2024 - scopriamo che Steffy non riuscirà a tenersi per sé il segreto che le ha rivelato Douglas e che Taylor e Thomas non vogliono rivelare, almeno non ora. La ragazza, memore di quanto successo in passato, non potrà permettere che sua madre sposi suo padre perché lui è stato ingannato e crede che Brooke sia colpevole di un tradimento che non ha mai compiuto. Per questo, prima che Carter possa unire Ridge e la Hayes in matrimonio, la giovane co-Ceo della Forrester Creation, fermerà le nozze. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 marzo al 6 aprile 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 4 aprile 2024 - Vildan sta per fare una scoperta che la manderà su tutte le furie. La donna è venuta a sapere che Leyla ha diffidato Onder, il quale si era avvicinato troppo a casa sua. Vildan è furibonda, tanto che si dirige velocemente dal marito per prenderlo di petto. La bionda accusa Onder di non aver mai dimenticato la sorella. In fin dei conti, l'uomo stava per convolare a nozze con Leyla, e Vildan ha sempre dovuto convivere con il forte dubbio che, in verità, Onder non abbia mai smesso di provare per lei un sincero sentimento...Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 2 al 6 aprile 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 aprile 2024 - Lope capirà di aver perso l’amicizia di Salvador. Il cameriere chiederà a Don Romulo di poter fare uno scambio di mansioni con Mauro. Mentre quest’ultimo si recherà in paese, lui pulirà l’argenteria. Salvador farà questa precisa richiesta per non stare accanto all’ormai suo ex amico, che gli ha rivelato non solo di aver baciato Maria ma anche di provare dell’affetto per lei. Una rivelazione che non lo può certo lasciare indifferente, non dopo tutto il dolore che ha dovuto affrontare per tornare a casa dalla sua amata. Come finirà tra di loro? Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 1° al 5 aprile 2024.