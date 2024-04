Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 aprile 2024: Steffy non ci sta e ferma le nozze. La verità deve essere rivelata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy fermerà le nozze e dirà tutta la verità sull'inganno di Thomas. Ridge sarà sconvolto.

La verità verrà a galla e sarà il caos. Leggendo le Anticipazioni di Beautiful della puntata in onda su Canale5 il 4 aprile 2024, alle ore 13.50, scopriamo che Steffy non riuscirà a tenersi per sé il segreto che le ha rivelato Douglas e che Taylor e Thomas non vogliono rivelare, almeno non ora. La ragazza, memore di quanto successo in passato, non potrà permettere che sua madre sposi suo padre perché lui è stato ingannato e crede che Brooke sia colpevole di un tradimento che non ha mai compiuto. Per questo, prima che Carter possa unire Ridge e la Hayes in matrimonio, la giovane co-Ceo della Forrester Creation, fermerà le nozze.

Anticipazioni Beautiful: Taylor sposerà Ridge comunque

Taylor ha preso la sua decisione: sposare Ridge nonostante quanto scoperto su Brooke. La Hayes ha maturato questa decisione dopo averci riflettuto a lungo e ha scelto di proseguire sulla sua strada e di dire tutto al Forrester, una volta che loro saranno marito e moglie. La dottoressa si è lasciata convincere da Thomas, che ha sostenuto che la loro famiglia viene prima di tutto e che Ridge ha dichiarato di amare la sua compagna e di volerla sposare qualunque cosa succeda. Certa che il suo futuro marito non menta o meglio speranzosa che sia così, Taylor ha raggiunto il compagno per celebrare il rito nuziale.

Beautiful Anticipazioni: Steffy ferma le nozze e rivela tutto

Steffy non è stata molto contenta della decisione di Taylor ma l’ha lasciata fare. Ma mentre Carter starà celebrando il rito nuziale, la Forrester non riuscirà più a trattenersi e sceglierà di seguire la ragione e non soltanto il suo cuore. Fermerà le nozze e lascerà tutti senza parole quando dirà che Thomas ha chiamato i servizi sociali servendosi di una app clona voci e che quindi Brooke non è colpevole di nulla ma è finita nel tranello di suo fratello, tanto quanto loro. Ridge sarà sconvolto e non lo sarà solo perché suo figlio si è macchiato di un altro inganno terribile ma anche perché dallo sguardo di Taylor, capirà che lei già sapeva.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge furioso con Thomas e Taylor

La confessione di Steffy lascerà tutti senza parole, soprattutto Ridge. Il Forrester capirà che l’unica a essere sincera con lui è sua figlia, che ha fermato le nozze e non ha voluto mantenere segreti di nessuna sorta. Lo stilista sarà molto contento di lei ma sarà altrettanto deluso da Thomas. Ridge se la prenderà contro suo figlio e sarà una vera e propria belva. Non avrebbe mai voluto arrivare a detestare l’operato del suo primogenito e a considerarlo indegno di stargli accanto. Il designer se la prenderà però anche con Taylor, visto che capirà - dal suo sguardo - che lei sapeva e che non voleva dire nulla. Amareggiato le domanderà il perché di tutti questi segreti e la risposta ai suoi quesiti non tarderà ad arrivare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 marzo al 6 aprile 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.