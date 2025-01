Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5, Beautiful, Endless Love, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 gennaio 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.30, incontreremo Nihan e Kemal, protagonisti di Endless Love, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 18 gennaio 2025

Nelle puntata in replica di Beautiful di oggi - 18 gennaio 2025 - Finn racconterà tutto alla moglie. La Forrester non riuscirà a capacitarsi che suo marito abbia messo in pericolo sua figlia e che abbia pesino l’ardire di rivelarle di sentirsi grato a Sheila, per aver salvato Kelly. La figlia di Ridge si sentirà presa in giro dal compagno e gli confesserà di aver saputo da Liam che lui ha abbracciato la Carter e di essere stata convinta, sino a quel momento, che lui non avrebbe mai e poi mai messo in pericolo la loro famiglia. La Forrester urlerà di essersi sbagliata e di aver dovuto dare retta al suo ex. Intanto Sheila continuerà a ribadire a Deacon di essere certa di aver conquistato un posto nel cuore nella vita del figlio mentre Wyatt tenterà di far ammettere a suo fratello che il vero motivo per cui si è messo in mezzo nel matrimonio di Steffy, è che lui vuole avere una chance per riconquistarla. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 gennaio 2025.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 gennaio 2025

Nelle puntate in replica di Endless Love di oggi - 18 gennaio 2025 - Emir porta Zeynep in ospedale. Quest'ultima è salva, ma purtroppo ha perso il bambino. Allora, il giovane decide che la sua vendetta contro Kemal si consumerà con molta più crudeltà, quindi telefona a Baran e gli chiede di fermarsi. Intanto, Nihan ed il marito arrivano nella loro nuova casa, felici come non mai. Il mattino seguente, Zeynep si risveglia ed Emir le dà la brutta notizia. La ragazza lo accusa di aver ucciso il loro bambino. In un secondo momento, Emir si reca da Fehime e la prega di stare accanto a Zeynep. Kemal e Nihan, invece, sentono la mancanza della piccola Deniz, per cui scelgono di rincasare. Purtroppo, subiscono l'attacco di alcuni uomini di Mehmet; il pronto intervento della squadra di sorveglianza messa su da Ayhan e Zehir evita il peggio. Poi, Mehmet dichiara di aver agito per conto dello spregevole imprenditore, così Hakan ottiene un mandato d'arresto per Emir. Quest'ultimo, però, è scomparso... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 13 al 18 gennaio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 gennaio 2025 - il marchese, furioso, ha una reazione molto forte: caccia il conte dalla tenuta. Catalina, inaspettatamente, interviene e convincere il padre a ripensarci. Intanto, Teresa informa Simona che Virtudes ha avuto uno dei suoi attacchi. La cuoca è ancora più preoccupata per le condizioni di salute della figlia. Maria, invece, è molto triste al pensiero della sua imminente partenza, temendo addirittura che essa possa avere delle ripercussioni sul suo matrimonio con Salvador. Lui tenta di rassicurarla, nonostante sia il primo ad essere un po' in ansia... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 19 gennaio 2025