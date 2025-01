Endless Love Anticipazioni 18 gennaio 2025: Zeynep perde il bambino e si scaglia contro Emir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 18 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep abortisce ed accusa Emir di essere l'assassino del loro bambino!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sconvolgeranno. Nell'episodio in onda il 18 gennaio 2025 alle 14.30, Emir porta Zeynep in ospedale. Quest'ultima è salva, ma purtroppo ha perso il bambino. Allora, il giovane decide che la sua vendetta contro Kemal si consumerà con molta più crudeltà, quindi telefona a Baran e gli chiede di fermarsi. Intanto, Nihan ed il marito arrivano nella loro nuova casa, felici come non mai. Il mattino seguente, Zeynep si risveglia ed Emir le dà la brutta notizia. La ragazza lo accusa di aver ucciso il loro bambino. In un secondo momento, Emir si reca da Fehime e la prega di stare accanto a Zeynep. Kemal e Nihan, invece, sentono la mancanza della piccola Deniz, per cui scelgono di rincasare. Purtroppo, subiscono l'attacco di alcuni uomini di Mehmet; il pronto intervento della squadra di sorveglianza messa su da Ayhan e Zehir evita il peggio. Poi, Mehmet dichiara di aver agito per conto dello spregevole imprenditore, così Hakan ottiene un mandato d'arresto per Emir. Quest'ultimo, però, è scomparso...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan si sposano!

Dopo aver discusso animatamente con Zeynep, rea di aver salvato la vita a Kemal e quindi di aver mandato a monte il suo piano, Emir si è messo in macchina ed è partito a tutta velocità. La mora, tremando al solo pensiero di ciò che avrebbe potuto fare, ha provato a corrergli dietro, quando un'automobile l'ha presa in pieno. Mentre Zeynep veniva investita, Nihan e l'amato convolavano a nozze. Ayhan e Zehir, però, nel bel mezzo dei festeggiamenti, si sono ritrovati a dover far fronte ad un altro problema: i due hanno catturato il terribile Baran, che, purtroppo, è riuscito a scappare...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep abortisce...

Emir porta Zeynep in ospedale. Quest'ultima è viva, e tutto sommato sta bene, ma, purtroppo, non si può dire lo stesso del piccolo Poyraz. Il bambino che portava in grembo non ce l'ha fatta. Allora, accecato dalla rabbia per la morte dell'erede, l'imprenditore decide che la sua vendetta contro Kemal si consumerà con molta più crudeltà; quindi, Emir chiama Baran e gli chiede di fermarsi, poiché ha in mente qualcosa di meglio per fargliela pagare. Intanto, Nihan e quello che può finalmente chiamare "marito" raggiungono la loro nuova casa, felici come mai prima...

Zeynep accusa Emir di essere un assassino, nelle Anticipazioni di Endless Love del 18 gennaio 2025

Zeynep si risveglia, ed Emir si vede costretto a darle la brutta notizia. La mora, fuori di sé dalla rabbia, si scaglia contro di lui, accusandolo di aver ucciso il loro bambino. Dopodiché, Emir raggiunge Fehime per raccontarle che cosa è successo; poi la prega di stare accanto a Zeynep. Nel frattempo, Kemal e Nihan, felicemente sposati, si rendono conto di essere un po' giù di morale, perché sentono terribilmente la mancanza della piccola Deniz; per questo motivo, decidono di rincasare quanto prima per poterla riabbracciare. In questo momento, i due subiscono un attacco da parte di alcuni uomini capitanati da Mehmet. Il pronto intervento degli uomini della squadra di sorveglianza messa su da Ayhan e Zehir riesce ad evitare il peggio. Mehmet, inoltre, dichiara di aver agito per conto del suo capo, Emir; così, Hakan ottiene un mandato d'arresto per quest'ultimo, che, però, risulta scomparso...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 13 al 18 gennaio 2025.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.